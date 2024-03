Valóban le van maradva Magyarország a QR-kódos fizetésben? És az tényleg annyira fejlett?

Braun Csaba, Bank of China

Pár évvel ezelőtt írtam egy cikket a Portfolio.hu-ra, amelyben elmondtam a véleményemet a pénzforgalom fő kérdéseivel kapcsolatban. Annak állításait ma is vállalom, ellenvélemény nem jött vele kapcsolatban. Most egy újabb témát vetek fel, amelyet napjainkban szintén esedékesnek tartok, ugyanis alapos félreértésekre ad okot, még igen magas szinteken is. Időről időre felmerül ugyanis, hogy a távol-keleti (elsősorban kínai) QR-kódon alapuló fizetés mennyivel fejlettebb a többi fizetési típushoz képest és mennyire le vagyunk maradva ebben a kérdésben. Előljáróban: ez a hype (mai, enyhébb értemezésben felbuzdulás) elsősorban a szabályozók, ennek nyomán kisebb mértékben a sajtó és sokkal kevésbé a pénzügyi szakma részéről figyelhető meg.

Korábban hasonló volt a várakozás az ún. “mobilfizetés” kapcsán. A mobilfizetés a -pézügyi technológiai szempontból régmúltban- az SMS révén történő fizetést jelentette parkolásnál, étel-ital automatáknál. Ebben az esetben a tranzakció elszámolását (mind a fogyasztó, azaz a telefon szolgáltatást előfizető, mind pedig a kereskedő felé) a GSM szolgáltató végezte el. Az igazi mobilfizetés itt nagyjából véget is ért, tovább nem tudott fejlődni. (Mint ahogy az a váteszi kijelentés is füstbe szállt, hogy a mobilszolgáltatók átveszik a bankok szerepét a fizetésforgalomban – emlékszik még valaki a MobilTárca projektre?).

Ami elterjedt, az a mobiltelefon segítségével történő bankkártyás fizetés lett, ami a kártyaszám tokenizációját (telefonban való rögzítését), majd a telefon segítségével a Mastercard/VISA fizetési rendszerbe történő bevitelét jelentette. Ugyanakkor a pénzügyi elszámolás (maga a fizetés) a nemzetközi kártyatársaságok bonyolult és nyilván a fogyasztók számára érdektelen rendszerén keresztül történik.

De visszatérve a cikkem apropójához: a QR-kódos fizetés, valóban valami új fizetési csoda lenne? Az én megközelítésemben a “QR fizetés” hasonló az ún. “mobilfizetéshez”. Vagyis mint ilyen, önmagában nem létezik, nem önálló és nem új fizetési mód.

Kezdjük azzal, hogy tisztázzuk, hogy mi az a QR-kód -alapú- fizetés?

Előljáróban: mi a QR-kód maga? A QR-kód (Quick Response-kód) kétdimenziós vonalkód, amely számtalan információt tartalmazhat. A mai világban milliónyi felhasználási módja van, bárki, bármilyen információról készíthet QR-kódot (sárgacsekk, névjegy, hírdetési ajánlat, térkép, étlap – bármi).

Fókuszálva a fizetési forgalomra: a QR-kód pénzügy értelmezésben tartalmazhat bankártyaszámot, fizető/fogyasztó számlaszámot, kereskedői számlaszámot, összeget, akármit, ami egy tranzakció létrehozásához szükséges. Hogyan működik ez a gyakorlatban?

Fizetési élmény a fogyasztó és a kereskedő oldaláról

A QR-kód használatával a fizetés menete alapvetően két különböző formában történik (UnionPay definíció szerint: Merchant-presented and Consumer-presented QRC Payments):

A vásárló a mobiltelefonja QR-olvasója segítségével leolvassa a kereskedő kifüggesztett (vagy bármely más módon bemutatott) QR-kódját, jóváhagyja azt, majd elszámolást indít kereskedő felé (ld. lenn). A kereskedő erről értesítést kap (jellemzően a mobiltelefonjára) és kiadja az árut/szolgáltatást. A kereskedő leolvassa a vásárló QR-kódját (amit a vásárló a telefonján mutat be) és ezáltal fizetési kérelmet nyújt be a kívánt összegről a vásárló felé. A vásárló jóváhagyása (és az általa megadott fizetési mód megadása) esetén megvalósul a tranzakció, azaz a vásárlás.

Ezek a fizetési adatbeviteli folyamatok Kínában és Ázsiában igen elterjedtek, de már Magyarországon is látunk rá példákat, elsősorban online vásárlás esetén, de már fizikai térben is beléjük botolhatunk. És ne felejtsük el az iCsekk applikációt sem a sárgacsekk befizetésére.

(Csak a történelmi hűség okán: az MNB 2018. augusztusában nyomatékosan felkérte a Bankszövetséget, hogy vizsgálja meg, hogy a magyarországi kereskedelmi bankok -az Alipay-jel karöltve- hogyan tudnának együttműködni ezen kínai innovatív fizetési szolgáltatások bevezetésében. Ezt a feladatot a UniCredit mindenki nagy megkönnyebbülésére bevállalta. Azóta híreket nem hallunk róla.)

De végre tegyük fel a kérdést, hogy ez miért lenne sokkal fejlettebb, mint bármi más, jelenleg Magyarországon használatos fizetési mód? És pláne miért gondoljuk azt, hogy le vagyunk maradva bármiről is?

Azt azért nehéz kijelenteni, hogy a QR olvasás ügyfélélmény (UX) szempontjából veri pl. a bankkártya contactless/érintésmentes technológiát. Végiggondolva a két fizetési mód folyamatait, azt látjuk, hogy nem érdemes akár párhuzamot vonni sem, annyira nem versenyképes a QR-kód olvasásra alapuló fizetés.

Saját élményen keresztül bemutatva: anno két buszt kellett elengednem, mert a Simple alkalmazás éppen nem működött és nem tudtam a buszon lévő QR-kód olvasásával érvényesíteni az “ezer” lépésben vásárolt BKK jegyemet. Azóta maradtam a papíralapú bérletnél, már csak azért is, mert amíg mások sorban állva a QR-kód olvasásával bíbelődnek, addigra én már régen ülök a buszon, arra emlékezve, hogy a jereváni metrón csak egy bankkártya csippentéssel igénybe vehettem az utazási szolgáltatást.

Hasonló a helyzet a kereskedő oldalán is: emlékszünk még arra az időre amikor a kereskedő még a személyi igazolványt is lemásolta bankkártyás vásárlás esetén? Ma már a kártyás megoldás a legjobb a kereskedő számára is, hiszen csak egy csippentés a fizetés és azonnal visszaigazolást kap a POS terminálon (vagy ad absurdum) a pénztárgépen. Ezzel szemben a QR-kód beolvasása a telefon segítségével egy lassabb folyamat, ezért lassabban halad a sor is. A sorbanállás idejének a hossza pedig jelentős az ügyfélélmény szempontjából.

Tehát fizikai környezetben a bankkártyás érintéses fizetés egyelőre(?) verhetetlen a “QR-fizetéssel” szemben.

És ami a háttérben történik

Ez legalább annyira fontos: ha nem csak a fogyasztó és a kereskedő vásárláskori élménye szempontjából közelítjük meg ezt a kérdést, akkor azzal szembesülünk, hogy az igazán nagy titkok az elszámolás körül zajlanak.

Miért gondoljuk azt, hogy a “QR-fizetés” (ld. “mobilfizetés”) valami más, valami új csoda lenne? Hát nem! Mögötte ugyanazok a malmok őrölnek, ugyanazok az elszámolási rendszerek dolgoznak, mint minden fizetés esetén. Legyen az a nemzetközi bankkártya társaságoké (QR esetben úttörőként a UnionPay kártya elszámolása), a nemzeti elszámolóházaké (pl. GIRO) vagy az olyan fizetési platformoké mint Kínában az AliPay , WePay vagy világszerte a GPay, itthon az OTP Simple stb., akik a elsősorban a saját walletjüket (elektronikus pénztárca – jellemzően bankkártyával feltöltött) kínálják az elszámolásra.

A valódi verseny viszont itt kezdődik!

A technológia, legyen az adatbeviteli mód a kártya dombornyomása, a mágnescsík, EMV, NFC, QR-kód vagy bármi – kevésbé lényeges, hiszen azt látjuk az utóbbi évtizedekben, hogy az gyorsan változik. De ez csak az adatbeviteli technológia (csak IT!), ami a fogyasztókat (beleértve a kereskedőket) alig-alig érdekli, egy viszonylag gyors adaptáció után szívesen alkamazkodnak a kényelmesebb megoldáshoz – ha az érdekeik úgy diktálják.

Egy pénzforgalmi szolgáltatás lebonyolításában azonban számtalan szereplő vesz részt és el nem ítélhető módon egyik sem akar veszteségesen működni. (Bár ezt néha keresztülírja a hatósági jogalkotás…). Ezért minden egyes pénzügyi megoldásban fontos a szolgáltató felek érdekeinek figyelembe vétele és nem elfelejtve a felhasználók (fogyasztók/vásárlók és kereskedők) érdekeit sem.

Egy-egy új fizetési rendszer az összes szereplőtől jelentős ráfordítást igényel, a bevételi oldal viszont igen kétséges és ezen a bizonytalan bevételen kellene osztoznia az elszámolásban résztvevőknek. Ehhez szükséges az az üzleti modell, ami egyelőre itthon láthatatlan. Amíg ez nem tisztázott, addig az új fizetési rendszer sikeressége is bizonytalan. IT fejlesztést és üzemeltetést még jogszabályokban elő lehet írni, de ez önmagában nem elég a sikerhez.

A mögöttes pénzügyi szolgáltatók elsődleges szempontja a fogyasztók minél magasabb színvonalon történő kiszolgálása. Ugyanakkor ezt szeretnék nyereséges módon tenni. Közép- és hosszútávon az nem nyereséges üzleti modell, hogy fordítsunk irgalmatlan nagyságrendű pénzeket a fejlesztésbe, majd a marketingbe és az értékesítésbe, az ügyfelek edukációjába, az üzemeltetésbe, és utána adjuk a szolgáltatást ingyen. (“Esetleg valami ajándék mellé?”)

Ugyanakkor a bankok a kötelező feladatot teljesíteni fogják, vagyis mobil applikációjuk alkalmas lesz a QR-kód olvasására és az arra adott válaszra. Ehhez viszont az is kell(ene), hogy a banki ügyfél találkozzon olyan kereskedővel, aki ezt a fizetési módot bevezeti.

Összefoglalás

A QR-kód nem egy csoda (és főleg nem egy önálló fizetési mód!), pusztán egy adatbeviteli megoldás, amely aztán különböző elszámolási rendszerekbe kerül és a benne lévő adatok járják a maguk útját. A legfontosabb a fogyasztók vásárláskori élménye és a pénzügyi tranzakciók elszámolásában résztvevő számtalan szereplő érdekeltsége.

Ez utóbbi a hazai QR-kód adatbevitelen alapuló azonnali fizetésben még nem látszik és az ügyfélmény is kérdéses. Vagyis ne dőljünk be annak a hiedelemnek, hogy a “QR-kód fizetés” mint fizetési mód létezik és pláne fejlettebb, mint a ma Magyarországon használatos fizetési módok.

