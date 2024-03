Meglepő módon változtatja meg az emberi viselkedést az AI

A funkcionalitáson és hatékonyságon túl, korábbi technológiai újításoktól eltérő módon érzelmi szempontok, igények is megjelennek a mesterséges intelligencia-ember interakció során. Az AI elfogadottságára és használati hajlandóságára hatnak ezek az érzelmi faktorok, melyek közül kulcsfontosságú az empátia. Az AI-ember interakció nem csak új elvárásokat hoz magával, hanem az emberi viselkedésre és innovációra is változó hatással van.

AI in Business 2024 Erről a témáról is szó lesz a Portfolio április 23-ai AI in Business konferenciáján. Regisztráció itt!

Megosztott a társadalom a mesterséges intelligencia (AI) alkalmazásának ügyében; az emberek csupán harmada az, aki tud és hajlandó is bízni benne és közel ugyanennyien fogadják el a technológia alkalmazását. Bár kétségtelen, hogy pozitív kapcsolat van aközött, hogy mennyire érti (véli érteni) a mesterséges intelligencia működését az ember és mennyire elfogadó azzal szemben, mennyire bízik benne, ugyanakkor a jelenlegi narratíva inkább a mesterséges intelligencia felhasználhatóságára, határaira, magára a technológiára és szélsőséges esetekre fókuszál. Jóval kevesebb szó esik arról, hogyan hat az AI térnyerése az emberre, az emberi működésre, pszichére és hogyan változik meg az emberi viselkedés a mesterséges intelligencia-ember interakció során.

Mire vágynak az emberek az AI használat során?

Bár az alacsony számú kutatások miatt nem érdemes messzemenő következtetéseket levonni, a friss eredményekből kiderül, hogy az emberek empátiára vágynak, paradox módon pont a mesterséges intelligencia használatakor.

Ha az interakció során a mesterséges intelligencia antropomorf (azaz emberi) jellemzőkkel rendelkezik, az önmagában nem növeli az AI felé a bizalmat és az elfogadást. Kulcsszerepe van viszont annak, hogy a felhasználó empatikusnak észleli-e az AI reakcióját; további eredmények is azt mutatják, az elfogadás és a mesterséges intelligenciába vetett bizalom egyik legfontosabb tényezője az empátia.

Ez, az empátiára való igény magyarázhatja, hogy az orvosi diagnosztika során a betegek miért preferálják még mindig azt, hogy az orvos (ember) végezze el a folyamatot és ne a mesterséges intelligencia, vállalva ezzel annak a kockázatát, hogy nagyobb eséllyel lesz pontatlan a diagnózis vagy vezet műtéti szövődményekhez. Érdekesség, hogy abban az esetben, ha az egészségügyi ellátást mesterséges intelligencia bevonásával végezték és nem (csak) az orvos látta el a feladatot, a betegek kevésbé vették igénybe a szolgáltatást és kevesebbet is akartak fizetni érte.

Nem csupán egy olyan érzékeny területen preferálják az emberek az emberi döntéshozatalt az AI-val szemben, mint az egészségügy. Munkahelyi teljesítménymérés (és követés) során a munkavállalók azt preferálták, hogy az AI végezze azt, míg amikor magáról a teljesítmény értékeléséről és előléptetésről volt szó, a munkavállalók az emberi döntéshozatalt részesítették előnyben. Ezt a jelenséget a kutatás szerint az emberek attól való félelme magyarázza, hogy negatívan ítélik meg őket, mások ítélkeznek felettük. Azokban a teljesítménymérő folyamatokban, amelyek eliminálják az emberi tényezőt, kevésbé érzik magukat a munkavállalók (el)ítélve, így nagyobb tér marad az autonómia megélésének.

Meglepő ugyanakkor, hogy az algoritmusok eredményeit, ítéletét kevésbé tartották igazságosnak, mint az emberi döntéseket, hiába voltak azok eredményei azonosak. Ez a preferencia adódhat az AI teljesítményével szembeni (tévesen) magas elvárásokból is. Korábbi kutatás bizonyítja, hogy amikor ez az elvárás nem teljesül - vagyis az AI hibázik - akkor az emberek érzékenyebben reagálnak rá, mint az emberi hibára, viszont a továbbiakban toleránsabban is lesznek az AI vétette hibákkal szemben. Ez a kutatás is jól mutatja, hogy számos percepciónk és hiedelmünk van az AI-jal szemben, ugyanakkor ez dinamikusan formálható.

Hogyan változik meg az AI hatására az ember?

Felmerül a kérdés, hogyan változik meg az emberi viselkedés az AI hatására. Bár a terület egyelőre (még) alul kutatott, így itt sem érdemes messzemenő következtetéseket levonni. A válasz az, hogy egyrészt helyzete válogatja, másrészt az is befolyásolja, miként definiáljunk mesterséges intelligenciát.

Azokban az esetekben inkább negatívan hatott az emberek viselkedésére az AI jelenléte, amikor a technológia egy robot képében testesült meg. Bolti vásárlás során, ha valamilyen olyan hiba lépett fel, ami a vásárlónak kedvező volt - például több visszajárót adott, mint amennyit kellett volna -, kisebb valószínűséggel jelezték azt, ha mesterséges intelligencia vezérelt pénztárosról volt szó, mint hogyha egy ember ült a pénztárosi székben. Ahogy a vásárlók egyre kevésbé tartották emberinek a gépet, úgy csökkent a hibabejelentési szándékuk, ugyanis kevésbé éreztek bűntudatot. Nem csak a bűntudatot, de a másik ember iránti tiszteletet is csökkenti az AI-jal való interakció. Egy szállodában azt figyelték meg, hogy a szállóvendégek kevesebb tisztetet mutattak a szálloda (emberi) személyzete felé, miután előtte egy robottal interaktáltak.

Ugyanakkor pozitívan is hathat a mesterséges intelligencia jelenléte az emberi viselkedésre. Egy kísérlet során szórejtvényeket kellett megoldaniuk a résztvevőknek, a feladat leírása alapján adaptív AI segítségével vagy anélkül. A résztvevők egységesen ugyanolyan nehéznek ítélték meg a rejtvényeket és senki nem kapott segítséget az AI-tól. Viszont azok, akik azt hitték, hogy kaptak segítséget, jobban teljesítettek és magasabb elvárásaik is voltak magukkal, a saját teljesítményükkel szemben. Úgy tűnik a Placebo-hatás az AI kontextusában is működik.

Nem csak a teljesítményre, de az innovációra is pozitívan hat az AI térnyerése - miután 2016-ban a Google DeepMind által kifejlesztett, mesterséges intelligencián alapuló AlphaGo programja megverte tízszeres go világbajnokot, későbbi elemzésekből kiderült, hogy 2016 után az (emberi) go játékosok lényegesen innovatívabb (több új) lépést tettek, mint korábban.

Az empátia kulcsfontosságú

Az AI egy olyan slágertéma, ami lázban tartja a gazdaság legtöbb szektorát és előzetes körültekintés nélkül szeretné mindenki bevezetni a saját területére - jól látszik ez abból is, hogy az 500 legnagyobb amerikai céget összefogó S&P500 éves teljesítményének a 65 százalékát mindössze a hét legnagyobb AI-ra fókuszáló techcég adta, részvényeinek bevételéhez igazított arányának meghétszerezésével.

Azonban a fent említett példákból látszik: az AI nem egy kaptafa megoldás, és sok körültekintés kell az emberi interakciókba való beágyazásához.

Az empátiának kulcsfontosságú szerepe van az ember-AI interakciók területén. Bár a mesterséges intelligencia elfogadottságát és a belé vetett bizalmat növeli, ha az empatikus vagy empátia jeleit mutatja, az empátia-igényes területeken és helyzetekben (mint például az egészségügy) az emberek továbbra is az emberi interakciókat preferálják. Megfigyelés és objektív információgyűjtés során az emberek alapvetően komfortosak az AI alkalmazásával, sőt preferálják is az emberi megfigyelés helyett, ám amikor értékítéletre, döntéshozatalra kerül a sor - vagyis előkerül egy olyan helyzet, ahol teret kap az empátia - ismét inkább az emberi döntést részesítik előnyben. Kevésbé empatikusak viszont az emberek az AI-jal szemben, amikor az hibázik, sőt ki is használják azt.

Ugyanakkor az innovációt és az emberi teljesítményt (és magunk felé az elvárásainkat is) növeli az AI. Kérdés, milyen áron.

AI in Business 2024 Erről a témáról is szó lesz a Portfolio április 23-ai AI in Business konferenciáján. Regisztráció itt!

Címlapkép forrása: Getty Images