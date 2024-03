Az elmúlt napokban látványos korrekció indult a kriptopiacon. Egy ponton a bitcoin már 15 százalékos mínuszban is volt néhány nappal ezelőtt elért történelmi csúcshoz képest. Egyesek szerint egy trendforduló is lehet, de vannak olyanok is, akik egy megfelelő beszállási lehetőségként tekintenek a mostani esésre. De meddig eshet még a bitcoin és az ethereum? És mit mutatnak a grafikonok a legnépszerűbb altcoinok esetében?