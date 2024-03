Hivatalos: tömegeket mozgatott meg a lakásbiztosítási kampány, itt vannak az MNB friss számai

A március 17-ei adatok szerint 100 ezer szerződéskötést hozott az idén először meghirdetett márciusi lakásbiztosítási kampány, ebből 36 ezer a nettó növekmény. További 61 ezren átdolgozták meglévő lakásbiztosításukat, a minősített fogyasztóbarát otthonbiztosítások (MFO) aránya pedig az új szerzésben 22%-ra nőtt – derült ki az MNB mai sajtótájékoztatóján, amelyen bejelentették: új MNB-indexet indítanak a lakásbiztosítási díjak alakulásáról.

Indul az MNB Lakásbiztosítás-indexe

Kandrács Csaba alelnök a sajtótájékoztatón elmondta: támogató felügyeletként kívánnak részt venni a biztosítási szektor folyamataiban. A lanyha versenyt és magas piaci koncentrációt mutató lakásbiztosítási szegmenst már évek óta figyelemmel követik, és kiemelt céllá vált az ügyfélérték növelése. E részpiac fejlesztését szolgálta katalizátorként a minősített fogyasztóbarát otthonbiztosítások (MFO) 2020-as jegybanki bevezetése, ezt segíti a márciusi lakásbiztosítási kampány meghirdetése is,

a legújabb lépést pedig a Lakásbiztosítás-index bevezetése jelenti, amely a díjak alakulásának nyomonkövetésén keresztül további növelheti a fogyasztók pénzügyi tudatosságát.

Nagy Koppány igazgató ismertette: számos kiegészítő adatot tartalmaz az index a már évek óta működő kgfb-indexhez hasonlóan. 2022 negyedik negyedévével indul az index, a legutóbbi adatok szerint pedig 56 ezer forint az átlagdíj a piacon. A budapesti és a vidéki átlagdíjak között nem volt jelentős eltérés, mindkettő nagyjából 18%-kal emelkedett tavaly. Az átlagos biztosított négyzetméterár Budapesten 559 ezer, vidéken 410 ezer forint volt.

Az MFO-termékek 9,5%-kal olcsóbbak voltak (51 ezer forint), viszont a károkra 19%-kal többet fizettek ki, ezek alapján több mint 30%-kal magasabb ügyfélértéket képviseltek a nem MFO-termékekhez képest. A rögzített biztosítási összeg melletti átlagdíj az MFO esetében már mint 20%-kal kedvezőbb az ügyfelek számára. A kampány különösen alkalmas arra, hogy a még védelmet nem élvező lakásokat is bevonják, és látszik az is, hogy a piaci szereplők elkezdtek az MFO-hoz hasonló terméket kínálni saját termékeik között is.

A lakásbiztosítási kampány számai

Rendelkezésre állnak az április 2-áig tartó felmondási időszak eddigi számai, ezek alapján nem a kampányszkeptikusoknak lett igazuk – fogalmazott Kandrács Csaba. Ismertette:

100 ezer új szerződést kötöttek az ügyfelek a kampány első felében, további 61 ezren pedig átdolgozták meglévő szerződésüket egy olcsóbbra és/vagy magasabb minőségűre,

a mostani várakozás alapján ez az összesen 160 ezres szám 230 ezer fölé emelkedhet a kampány végére.

Kifejezetten élénk a verseny, a kihívók aktívak, de az MNB tovább szeretné fejleszteni a kampányt, hiszen minden év márciusában lesz ilyen.

Nagy Koppány igazgató a kampány március 17-ei adatiról az alábbi táblázatban szereplőket ismertette. Azt is elmondta, hogy az MFO aránya az új szerzésekben 22%-ra emelkedett a kampányban, ami duplázódást jelent. Kérdésre válaszolva elmondta: a kampányban kialakuló díjakról egyelőre nincsenek adataik, ezeket a későbbi kiértékelés során fogják elemezni.

A lakásbiztosítási kampány számai március 17-éig Darabszám Teljes aktivitás 160 939 Bruttó értékesítés 99 788 Törlés - 63 664 Nettó egyenleg 36 124 Átdolgozás 61 151 Forrás: MNB, Portfolio

A kampány során az MNB innovatív eszközöket vetett be, ilyen a

heti kétszeri adatszolgáltatás,

online kalkulációk mérése,

próbavásárlások,

gyors visszajelzések, levélküldések a piaci szereplőknek.

A legnagyobb online alkusz tapasztalatai

A lakásbiztosítási kampány első hetéhez képest a másodikban 27 százalékkal nőtt a szerződéskötések száma a Netrisknél, ez éves szinten közel tizenegyszeres növekedést jelent az egy évvel korábbi, “kampány nélküli” héthez képest – adta hírül közleményében a társaság. Adataik szerint a lakásbiztosítási szerződést kötők több mint 80 százaléka új ügyfél, azaz sikerül új, lakásbiztosítási szempontból eddig kevésbé tudatos háztartásokat megmozgatni. Ráfért a hazai biztosítási piacra a kampány, amit az is jelez, hogy közel húsz éves, 2006-ban kötött lakásbiztosítást is újítottak meg márciusban a portálon.

A kampány második hetében megkötött lakásbiztosítások esetében az átlagdíj 34 ezer forintot tett ki, ez megegyezik az első hétre vonatkozó átlaggal - mondta Besnyő Márton, az alkuszcég ügyvezető igazgatója. Ez átlagosan közel 25 ezer forint spórolást jelent az MNB statisztikáiban szereplő átlaghoz képest.

A legnagyobb növekedést a Netrisknél a biztosítók között a KÖBE, a K&H és a Groupama könyvelhette el.

Felértékelődött az online csatornák szerepe is, a megkötött szerződések 72 százaléka teljesen online, ügyintézői segítség nélkül történik. Az új lakásbiztosítások 35 százalékát adják az alkuszcégnél az MFO-konstrukciók, míg egy évvel korábban mindössze 11 százalékos volt a részesedésük.

