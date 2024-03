Kilőttek a tőzsdék a nap legfontosabb eseménye után

Iránykereséssel indult a kereskedés az amerikai tőzsdéken, a Dow, az S&P 500 és a Nasdaq is stagnál. A befektetők szemmel láthatóan kivárnak a mai Fed-kamatdöntés előtt. Csökken a júniusi kamatvágás valószínűsége, de még mindig azt árazzák a befektetők, hogy a Fed ekkor fog először kamatot vágni. Az szinte biztos, hogy a mai ülésen még nem változik a kamat, az már kevésbé, hogy a jegybank nem oszlatja el a júniusi vágásra vonatkozó várakozásokat. Az infláció ugyanis makacsabb a vártnál, a reálgazdaság továbbra is erős, így előfordulhat, hogy a ma érkező kamatelőrejelzés is kisebb csalódást okoz majd.

