Mire számíthatunk ma a tőzsdéken?

Portfolio 2024. március 20. 07:58

Az elmúlt napokban vegyes mozgások jellemezték a tőzsdéket, a befektetők inkább kivártak az amerikai jegybank ma esedékes kamatdöntő ülése előtt. Ugyan tegnap az amerikai tőzsdék felpattantak, és ezek után a vezető ázsiai indexek is feljebb kerültek, de a határidős piacok az amerikai és az európai piacnyitásra is csupán iránykeresést vetítenek előre, tehát várhatóan ma is visszafogott mozgások jegyében fog teli a napnak egy jelentős része. Ma este ismerteti kamatdöntését a Federal Reserve, majd a szokásos sajtátójákoztatón közli megállapításait Jerome Powell, a központi bank elnöke.