A többség már hetente bankkártyázik, alig vannak kizárólag készpénzezők Magyarországon

Portfolio 2024. március 21. 09:58

A mintegy 97%-os hazai bankkártya penetráció mellett tovább nőtt és eléri a 63 százalékot azok aránya, akik elmondásuk szerint egy héten többször is bankkártyával fizetnek a boltban, a kártyát napi szinten használók aránya pedig már 23% - derül ki a Mastercard friss kutatásából. Az eredményekből arra is fény derült, hogy minden tizedik magyar már neobanki ügyfél is, és hogy már a magyarok egyharmada kezdeményezett tavaly mobilfizetést.