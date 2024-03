Mire lehet ma számítani a tőzsdéken?

Portfolio 2024. március 21. 08:44

A tegnapi Fed kamatdöntést megelőzően ugyan óvatosak voltak a befektetők, az eseményt követően viszont új csúcsra emelkedtek a vezető amerikai indexek, ugyanis az amerikai jegybank amellett, hogy változatlanul hagyta a kamatszintet, jelezte, hogy továbbra is három kamatvágással számol az idei évre, ami pozitív hír a piac számára, tekintve, hogy a friss inflációs és gazdasági adatok fényében felmerült a kevesebb vágás lehetősége. Összességében tehát pozitívan reagált a piac a Fed-kamatdöntésre és az amerikai rekordzárás után Ázsiában is emelkedtek a tőzsdék, valamint szintén pozitív nyitásra lehet számítani Európában is.