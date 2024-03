Nem nagyon kapnak rá a vevők az elektromos autókra

Kijöttek a legfrissebb európai autóértékesítési statisztikák, amikből többek között kiderült, hogy Európában még mindig a benzines autók a legnépszerűbbek, és ha a dízeles autókat is hozzáadjuk, akkor minden második eladott autó tisztán belsőégésű motoros. Minden nyolcadik eladott autó elektromos, ebben nincs változás az egy évvel korábbihoz képest, vagyis nem emelkedett a részesedésük, Dániában, Svédországban és Hollandiában magas a tisztán elektromos autók aránya az eladásokban, a régiónkban, Horvátországban, Csehországban vagy Szlovákiában viszont alig adnak el elektromos autót.

Szépen nő a piac

Februárban 10,1 százalékkal nőtt az európai újautó-eladás, és gyakorlatilag minden nagyobb piacon volt növekedés, a francia 13, az olasz 12,8, a spanyol 9,9 százalékkal nőtt, a legnagyobb európai piac, a német viszont csak mérsékelten nőtt, 5,4 százalékkal.

Ha az év első két hónapját nézzük, akkor még ennél is nagyobb, 11,2 százalékos volt a teljes piac növekedése, itt az erős január miatt a német áll az élen 11,8 százalékos bővüléssel, azt követi az olasz (+11.7%), a francia (+11.2%) és a spanyol (+8.7%).

Mit vesznek?

A kérdésre a válasz: nagyrészt belsőégésű motoros autókat. Miközben elméletben minden az elektromos autókról szól, a gyakorlat mást mutat:

a vevők Európában benzines, dízeles, vagy (jellemzően benzines) hibrid autót választanak.

Februárban az eladott új autók több mint harmada (35,5%) benzines volt, a dízeles autók részesedése 12,9 százalék volt, nagyobb, mint a tisztán elektromos autóké. Ha összeadjuk a benzines és dízeles számokat, akkor azt kapjuk, hogy

a piac közel fele még mindig a belsőégésű motoros autóké.

Bulgáriában szinte csak benzines és dízeles autókat adnak el, de Csehországban és Szlovéniában is 70 százalék felett van a tisztán belsőégésű motoros autók aránya, eközben Finnországban már csak minden ötödik autó ilyen.

Világszerte egyre népszerűbbek a hibridek, ez Európában is igaz, az új autók 29 százaléka már ilyen, Litvániában, Magyarországon és Lengyelországban pedig már az új autók közel fele hibrid.

Elektromos

Látszik, hogy mindenki kiemelten kezeli a tisztán elektromos hajtású autókat, az ACEA táblázatainak elején sem a jóval nagyobb darabszámban eladott benzines vagy hibrid autók állnak, hanem az elektromosak. Pedig a piaci súlyuk miatt ennek nem így kellene lennie, mivel a részarányuk gyakorlatilag nem változott, ugyanúgy 12 százalék volt idén februárban, mint egy évvel korábban.

Vagyis csak minden nyolcadik eladott új autó elektromos Európában.

106 ezer elektromos autót adtak el februárban, miközben a teljes piac 884 ezer darabos volt. A négy legnagyobb elektromosautós piac közül háromban nagyot nőttek az eladások, Belgiumban (+66.9%), Franciaországban (+31.8%), és Hollandiában (+20.9%) is két számjegyű volt a növekedés, eközben viszont Németországban, ahol leállították az állami támogatási programot, 15,4 százalékkal csökkent az elektromos autók eladása.

A legnagyobb az elektromos autók részaránya Dániában, ott már közel minden második eladott új autó elektromos, de magas az arány Svédországban, Hollandiában és Finnországban is. A lista végén a régiónk országai állnak, Horvátországban, Csehországban vagy Szlovákiában alig adnak el elektromos autót, de a nagy piacok közül Olaszországban és Spanyolországban sem kaptak rá az elektromos autókra. Magyarországon februárban 741 elektromos autót adtak el, részarányuk 7 százalék.

Ha egy kicsit az Európai Unión túlra tekintünk, akkor Norvégiában például továbbra is brutális számokat látunk: ott februárban 6 647 elektromos autót adtak el, miközben a teljes piac 7 380 darabos volt, vagyis

Norvégiában 10-ből 9 új autó már tisztán elektromos.

Magyarország

Az ACEA adatai szerint nálunk 10 735 új autót adtak el, ezzel a piac 10,4 százalékkal nőtt, az EU átlag felett. A legtöbb új autó már hibrid, az összes autó közel fele (47%) már ilyen, ezt követik a benzinesek 30,5 százalékkal, majd a dízel 10,3 százalékkal, a teljesen elektromos autók részaránya csupán 7 százalék.

A legnagyobb növekedés (+33%) a hibrideknél volt, a benzinesek eladása 10 százalékkal csökkent, dízeles autóból 7 százalékkal adtak el többet.

Márkák

Még mindig a Volkswagen csoport a piacvezető Európában, több mint minden negyedik autó (25,9%) a konszerntől érkezik. A csoport eladásai közel akkorát nőttek (+9,8%), mint a piac egésze, tehát távolabbról nézve jól néznek ki a konszern eladásai, de a számok mögé nézve azért elég vegyes a kép: A Volkswagennél komoly bajok lehetnek, februárban 0,7, az év első két hónapjában pedig 1,5 százalékkal csökkentek az eladások, még egyszer, egy 10-12 százalékkal növekedő piacon. Az Audi is szenved, februárban 7 százalékkal estek az eladások, az első két hónapban is csak 2 százalék a növekedés. A konszern számait a Skoda (februárban +17%), a Seat (+39%), a Cupra (+66%) húzza fel, de nagyot megy a Porsche is, februárban 47, az év első két hónapjában pedig 25 százalékkal több autót adtak el.

A Volkswagen konszern mögött közel 20 százalékos részesedéssel a Stellantis áll, majd a Renault csoport jön 10,4 százalékos részesedéssel.

A japán márkák jól szerepeltek februárban, a Toyota (+16,8%), a Nissan (+20,6%), a Suzuki (+55,9%) eladásai is nagyot nőttek.

A prémium márkák viszont gyengék: az Audi eladásai 7, a Mercedesé 5,8 százalékkal estek, a BMW 8,4 százalékos növekedése is a teljes piac bővülése alatti.

Címlapkép forrása: Artur Debat via Getty Images