Ütik-verik a Teslát, jó lehetőségekből azonban így sincs hiány!

Tavaly az év egyik legjobb sztorija volt a tőzsdén a Tesla. A befektetők kezdetben ugyan meglehetősen örültek az árháborúnak, de az az év végére komolyan visszaütött a cégnek. Elon Muskék ráadásul már januárban jóval lassabb bevételnövekedésre figyelmeztetettek, ennek fényében pedig nem is meglepő, hogy ütik-vágják a Teslát, az viszont már annál inkább, hogy még ennek ellenére is milyen magas árazási szorzón forognak a vállalat részvényei, nem csak az autógyártókhoz, hanem a legnagyobb amerikai cégekhez képest is. Ennek apropóján megnéztük, hogy mit mutatnak most a grafikonok, a meglehetősen megcsappant befektetői kedv ellenére pedig vannak is jó lehetőségek a Teslában.