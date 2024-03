Aggódnak a magas repjegyárak miatt, megtorpedózná a Lufthansa legújabb bevásárlását az Európai Bizottság

Az Európai Bizottság aggályait fejezte ki annak kapcsán, hogy a Lufthansa az olasz ITA Airways kisebbségi részesedésére tett ajánlatot, mivel ez veszélyeztetheti a versenyt és magasabb árakhoz vezethet, különösen az Olaszországot és a közép-európai, valamint amerikai desztinációkat összekötő útvonalakon, továbbá erősítheti az ITA dominanciáját Milánó fő repülőterén - írja a Reuters.

Az Európai Unió versenyjogi szabályozói szerint a Lufthansa ajánlata az ITA Airways kisebbségi részesedésére negatívan befolyásolhatja a piaci versenyt, ami magasabb jegyárakhoz vezethet. A Lufthansa terve, hogy 325 millió eurós tőkeemelés révén 41%-os részesedést szerezzen az állami tulajdonban lévő ITA Airways-ben.

Az Európai Bizottság aggodalmát fejezte ki, hogy ez a lépés veszélyezteti a versenyt több útvonalon is, beleértve az Olaszország és közép-európai országok közötti rövid távú, valamint az Olaszország és az Egyesült Államok, Kanada, valamint Japán közötti hosszú távú járatokat. Az ügylet erősítené az ITA dominanciáját Milánó fő repülőterén is. Az Európai Bizottság eljuttatta a Lufthansának a véleményét, így a német légitársaság és az olasz kormány most alternatív megoldásokat kereshet.

A légiközlekedési szektorban zajlik a konszolidáció, a British Airways tulajdonosa, az IAG például a spanyol Air Europa felvásárlását tervezi.

A Lufthansa árfolyama 0,3 százalékos mínuszban áll ma reggel, amivel kissé alulteljesítő a német tőzsdén, a DAX 0,1 százalékos pluszban jár.

