Más is bejelentkezett a spanyol vonatgyártóra: svájci cég happolhatja el a magyarok elől?

A Ganz-MaVag 619 millió eurós ajánlatot tett a Talgo összes részvényére március 7-én. Oscar Puente spanyol közlekedési miniszter azonban ellenezte ezt az ajánlatot, kijelentve, hogy a kormány minden lehetséges lépést megtesz annak érdekében, hogy megakadályozza a felvásárlást.

Az El Economista szerint a nagyrészvényes, a Trilantic fontolgatja, hogy eladja 40 százalékos részesedését a Stadlernek, amely így bővíthetné termékpalettáját a nagysebességű és változó nyomtávú technológiával. A spanyol jogszabályok értelmében viszont ha egy vevő több mint 30 százalékos részesedést szeretne szerezni egy tőzsdei vállalatban, kötelező teljes felvásárlási ajánlatot tennie.

Sem a Stadler, sem a Trilantic nem nyilatkozott az ügyben a Reutersnek.

A Ganz-Mavag ajánlata óta a spanyol kormány többször is hangsúlyozta, hogy a Talgo stratégiai jelentőségű vállalat az ország számára. A kormány jóváhagyása szükséges az ügylethez, mivel a Talgo hozzáfért az ország vasúti hálózatáról és nemzetbiztonságáról szóló érzékeny információkhoz. A Stadler már most is jelen van Spanyolországban: egy leányvállalata és gyára található Valencia régiójában, valamint fennálló megrendeléseik vannak a Renfe állami vasúttársaság felől - emelte ki az El Economista.

A Talgo részvényeinek árfolyama 4,5 százalékos pluszban áll ma reggel.

Címlapkép forrása: Talgo