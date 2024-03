Ez a cég bérelte a hídkatasztrófát okozó hajót, beszakadt az árfolyam

A Maersk részvényei jelentős, egy ponton közel 7 százalékos mínuszban is voltak, miután a cég bejelentette, hogy ők bérelték a "Dali" nevű hajót, amely a baltimore-i Francis Scott Key hídnak ütközött, amelynek egy része ennek hatására összeomlott.

A Maersk által kiadott nyilatkozat szerint a hajón a vállalat rakománya volt, de egyetlen Maersk-alkalmazott sem tartózkodott a fedélzeten az incidens idején. A vállalat az eseményekkel kapcsolatban együttérzését fejezte ki minden érintett iránt.

A hajó tulajdonosa, a Synergy Marine Group tájékoztatása szerint a baleset helyi idő szerint hajnali fél kettőkor történt, amikor a konténerszállító két pilótával a fedélzetén nekiütközött a híd egyik pillérének. A közlemény szerint a legénység minden tagja sértetlenül megúszta az incidenset.

Az ütközés következtében a híd darabokra tört és belezuhanva az alatta lévő folyóba, több járművet is magával rántott. Jelenleg is zajlik a túlélők felkutatására irányuló mentőakció.

