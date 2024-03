Kína lehet a magyar borexport egyik legfontosabb célországa

A külföldi terjeszkedésben, az aktív exportpiaci megjelenésben látják a magyar borágazat fejlődési lehetőségeit a Magyar Bormarketing Ügynökségnél: a szervezet szerdai sajtótájékoztatóján az elmúlt év exporttevékenységéről, illetve 2024 első félévének kiemelt nemzetközi projektjeiről is beszámoltak.

Rókusfalvy Pál, nemzeti bormarketingért felelős kormánybiztos elmondta: a magyar borkereskedelem növekedésének mozgatórugója az, hogy külföldön terjeszkedjen az ágazat, fontos, hogy a magyar bortermelők aktívan vegyenek részt a nemzetközi borpiacokon. Azon dolgoznak, hogy a magyar borászatok külföldi jelenlétét erősítsék: meghatározták a célpiacokat, és azt is vizsgálták, hogy mely országokban milyen típusú borokra van kereslet.

Hozzátette: a nemzetközi piacokon a magyar fehérborok a legkeresettebbek, az exportált mennyiség 86%-át teszik ki. A Magyar Bormarketing Ügynökség a magyar borok jelenlétét erősíti Németországban és az Egyesül Királyságban, de egyre aktívabbak Dél-Korea, Lengyelország és az Egyesül Államok piacain is, a következő időszakban pedig a skandináv országok vannak a fókuszban. Különösen hangsúlyos a magyar borágazat kínai jelenléte.

Rókusfalvy szerint a hatalmas kínai piacban óriási lehetőségek rejlenek. A magyar borászatok rendszeresen megjelennek Kínában szakmai rendezvényeken, social média platformokon.

„Cél, hogy olyan platformokat találjunk a magyar borkultúra népszerűsítésére, ahol a tevékenység támogatni tudja a kereskedelmi együttműködéseket” – tette hozzá. Példaként említette, hogy több speciális borvacsorát is rendeztek már a kínai szakmai közönség számára: az ázsiai fűszeres, intenzív ízvilághoz - amilyen például a szecsuáni konyha - kifejezetten jól párosíthatók a tokaji édes borok.

Áprilisban jön a legnagyobb szakmai rendezvény

Goreczky Gergely a Magyar Bormarketing Ügynökség vezérigazgatója beszámolt arról, hogy az állami tulajdonú ügynökség 2023 első negyedévében kezdett el épülni. Az elmúlt egy évben négy exportfókuszú rendezvényen is részt vettek: Kínában, Nagy-Britanniában és Németországban is. Utóbbin, a Düsseldorf Pro Wine-on önálló nemzeti standdal jelent meg Magyarország, mesterkurzusokat is tartottak „Master of Wine” szintű szakértők prezentálásában.

Pusztai Anita, a Magyar Bormarketing Ügynökség marketingigazgatója az április közepén megrendezésre kerülő Hungarian Wine Summit c. rendezvénnyel kapcsolatban elmondta, a cél, hogy Magyarországon lássák vendégül a világ meghatározó borszakértőit, borkereskedőit, Master of Wine-jait, szakújságíróit – elsősorban a célpiacok szakembereire koncentráltak. 107 borászat -legnagyobb számban Tokajból, Villányból, Szekszárdról - reprezentálja a magyar bort az eseményen.

Nemcsak kóstolók, masterclassok keretén belül lehet megismerkedni a magyar borral, hanem egy különleges tasting zone-ban is kóstolhatnak a vendégek, akiknek borvidéki látogatásokat is szerveznek.

