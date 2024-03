Rákapcsoltak a végén az amerikai tőzsdék

A jó nemzetközi hangulathoz képest a magyar tőzsde ma is lemaradó volt, a BUX értéke 0,3 százalékkal csökkent, részben technikai tényezők miatt. A fontos papírok közül az OTP és a Richter is már az 50 napos mozgóátlaga alatt kereskedik, és a mai nappal a BUX is zsinórban a harmadik napja zárt az 50 napos mozgó alatt, tehát szemmel láthatóan veszített a lendületéből az elmúlt időszakban a magyar piac.