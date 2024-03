Valóra vált a Tesla rémálma

Egyre pesszimistábbak az elemzők a Tesla rövid távú kilátásaival kapcsolatban, most két elemző is lépett, írja a MarketWatch.

A Wedbush elemzője, Dan Ives 315-ről 300 dollárra csökkentette a Teslára vonatkozó célárát. Az elemző szerint a kínai kereslet továbbra is gyenge, emiatt az idei első negyedéves értékesítés nyomás alatt lehet.

Ives szerint

egy rémálom-negyedéven van túl a Tesla.

A Wedbush egyébként továbbra is optimista a Tesla önvezető/autopilot technológiájával kapcsolatban, és úgy véli, hogy ez a diszruptív-technológia a Tesla-sztori egyik kulcsfontosságú pillére. A befektetők türelme azonban kezd fogyni, és ezt fokozzák Musknak a Teslán kívüli mesterséges intelligencia-rendszerek építéséről szóló megjegyzései, az igazgatótanács felügyeleti jogkörének felhasználásával kapcsolatos problémák, ésegy delaware-i bíróságnak a Musk kompenzációs csomagját megsemmisítő döntése is.

Egy másik elemző is lépett, Emmanuel Rosner a Deutsche Banktól hasonló aggodalmakra hivatkozva ismét csökkentette a Tesla eladásaira vonatkozó várakozásait, a korábbi 427 ezerről 414 ezerre csökkent a becslés. Rosner a 2024-es egész éves kiszállításokra vonatkozó becslését 1,9 millió járműre csökkentette, míg a konszenzus 2,06 millió jármű. Az árrésekre és a nyereségre továbbra is nyomás nehezedik, mivel a vállalat a negyedév elején "mély" árcsökkentéseket jelentett be Kínában és Európában, és februárban más árkorrekciókat is végrehajtott az eladások fellendítése érdekében.

A Tesla jellemzően az egyes negyedévek végét követően néhány nappal számol be arról, hogy a lezárt negyedévben mennyi autót értékesített, így akár már jövő hét elején érkezhetnek a friss számok az amerikai autógyártótól.

A FactSet konszenzusa szerint a Tesla 457 ezer autót szállított ki az idei első negyedévben, ami 8 százalékkal több, mint az egy évvel korábbi 423 ezer darab, de 7,4 százalékkal kevesebb, mint a tavalyi negyedik negyedéves 494 ezer darab.

A Tesla részvényárfolyama ma 1 százalékot esett, idén már 29 százalékkal került lejjebb.

