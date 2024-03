Hol lehet kereskedni a hosszú hétvégén?

Hosszú hétvége jön a magyar tőzsdén, nagypénteken és húsvét hétfőn is szünetel a kereskedés a budapesti részvénypiacon. Összeszedtük, hogy a világ főbb tőzsdéi közül lehet-e valahol kereskedni az ünnepek alatt.

A főbb régiós és európai tőzsdéken kereskedési szünnap lesz nagypéntek és húsvét hétfő is. Az amerikai tőzsdék csak péntekre zárnak be, hétfőn már a szokott rend szerint zajlik a kereskedés. A főbb távol-keleti részvénypiacok közül a tokiói és a sanghaji részvénypiacon pénteken és hétfőn is lesz kereskedés egész nap, míg a hongkongi tőzsde zárva tart mind a két napon.

Szünnapok a világ főbb tőzsdéin a húsvéti ünepek alatt március 29, nagypéntek április 1, húsvét Budapest zárva zárva Bécs zárva zárva Prága zárva zárva Varsó zárva zárva Frankfurt zárva zárva Párizs zárva zárva London zárva zárva NYSE zárva rendes kereskedés Nasdaq zárva rendes kereskedés Tokió rendes kereskedés rendes kereskedés Sanghaj rendes kereskedés rendes kereskedés Hongkong zárva zárva Forrás: tőzsdék, Portfolio

