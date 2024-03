Szép csendben a hagyományos pénzügyi rendszer kudarcára készít gyógyírt az MNB

Az MNB jelenleg nem lát olyan piaci kudarcot vagy jegybanki célt, ami miatt egy széleskörűen elérhető lakossági digitális jegybankpénz platformot kellene elindítaniuk - jelentette ki Szombati Anikó az MNB digitalizációért és FinTech fejlesztésért felelős ügyvezető igazgatója a BME által szervezett fintech rendezvényen. Ugyanakkor a jegybank ott akar állni a startvonalon, ezért is indítottak CBDC pilot projekteket. A rendezvényen a digitális jegybankpénzek szerepéről és a blokklánc technológiában rejlő lehetőségekről is szó volt.

A digitális jegybankpénz szociális szerepe

Levendovszky János, egyetemi tanár, a BME tudományos és innovációs rektorhelyettese előadásában kifejtette, a digitalizáció és a mesterséges intelligencia már a pénzügyek több területén kopogtat: a digitális pénz, a digitális jegybankpénz sok ember számára jelent kaput a pénzügyi világba.

A digitális pénz szociális hasznosságáról elmondta, hogy több milliárd olyan ember van a világon, aki jelenleg nem fér hozzá a bankrendszerhez, ám őket is be kellene valahogy kapcsolni a pénzügyi körforgásba. Vannak olyan rétegek, akik kizárólag a külföldi átutalásokra tudnak csak hagyatkozni, ez pedig egy 200 dolláros banki átutalásra a Word Bank becslései szerint közel 12 százalékot (24 dollárt) költenek el. Az ENSZ célkitűzése ezzel kapcsolatban, hogy 2030-ra 3 százalék alá szorítsák le ezeket a díjakat. Csakhogy ez közvetítők mellett nem megy, a digitális pénz ebben is segíthet:

egy mobiltelefon és a digitális pénz milliárdok számára jelenthet kaput a pénzügyi vérkeringéshez.

Magyarország és a digitális jegybankpénzek

Szombati Anikó, az MNB digitalizációért és FinTech fejlesztésért felelős ügyvezető igazgatója prezentációja elején vázolta a pénzügyi szolgáltatások jövőjének három azonosítható fő trendjét és ezek főbb jellemzőit: a hatékonyabb digitalizált bankrendszert, a decentralizált pénzügyi szolgáltatásokat, valamint a digitális jegybankpénz megjelenését.

Részletesen beszélt arról, hogy a digitális jegybankpénz bevezetésének lehetőségeit világszerte sok országban vizsgálják, például Kína már a folyamatosan bővülő tesztelésnél tart. 2022-ben az Egyesült Államokban is megjelent már erről egy politikai vitairat, de ott az utóbbi időben nem történt a területen jelentős előrelépés.

Az Európai Unióban viszont 2021-ben indult el az EKB-nál egy átfogó vizsgálati szakasz, 2023 júniusában pedig az Európai Bizottság három rendeletei javaslatot tett le az asztalra. Ha ez átmegy a hármas döntéshozatali fórumon, akkor nagyjából 2026-ra előállhat egy olyan kötelező erejű jogszabály, amely lehetővé teszi, hogy az EKB digitális eurót bocsásson ki.

A jogszabály előkészítésen felül természetesen

a technológiai koncepcionális munka az EKB-ban is folytatódik, várhatóan 2025-ig komoly előre lépéseket fognak tenni a területen.

Az MNB az évtized elején kezdett el komolyan foglalkozni a témával, és 2021 júliusában publikálta átfogó CBDC tematikájú tanulmánykötetét. Szombati Anikó vázolta a CBDC keretrendszerek tervezésének döntési lépcsőit, egy olyan sémát, mely segít egy használható digitális jegybankpénz kialakításában. A pénz egy társadalmi koncepció, amit a használat tehet sikeressé, ezért kell az adott társadalomra, viselkedési kultúrára szabni.

A digitális jegybankpénz egy már működő pénzügyi rendszerbe ágyazódik be, ezért fontos pontosan meghatározni, hogy mi lesz ezzel a jegybank célja. Ez lehet például, hogy

a bankszámlával, banki kapcsolattal nem rendelkezőknek akár ingyenesen biztosítsa a digitális fizetéseket,

lehet motiváció az is, hogy egy backup rendszer a kártyatársaságok vagy azonnali fizetési rendszer esetleges problémáira,

és a monetáris politika hatékonyabbá tételét is szolgálhatja,

vagy a ma ismert pénzügyi rendszer innovációit is támogathatja.

Az MNB szerint a technológia gyors változása miatt ez a kérdéskör az egyik utolsó kérdés, és nem fordítva: ugyanis sok jegybank úgy indul neki a fejlesztésnek, hogy kiválaszt egy blokklánc rendszert, és később derül majd ki, hogy lesz-e a projektnek eredménye.

Az MNB jelenleg nem azonosított olyan piaci kudarcot, vagy olyan releváns policy célt, ami alapján a jegybanknak el kellene indulni egy széleskörűen elérhető lakossági digitális jegybankpénz platform kialakítása útján.

Viszont szeretnének készen állni erre, és a time-to-market időt a lehető legrövidebbre szeretnék lecsökkenteni arra az esetre, ha egy ilyen helyzet előáll.

Az MNB a lehetséges lakossági és intézményi területeken pilot projekteket indít, ezek részben az ügyfelekkel való együttműködésről, másrészt a bankbiztonsági tudással látják el a jegybankot. Az MNB Diákszéf mobilalkalmazása az EU első lakossági CBDC pilot projektje, amelyben a felhasználók valódi pénzt használhatnak.

Mire lehet jó a blokklánc technológia?

Kocsis Imre, docens, a BME VIK Méréstechnika és Információs Rendszerek Tanszék (MIT) blockchain laborjának vezetője a BME-MNB közös projektcsapatának valós idejű, blokklánc alapú energiaár-támogatási és megtakarítás-ösztönző demonstrátor implementációját mutatta be.

A „CBCD 4 keréken” alkalmazási esetet Gönczy László, a BME VIK MIT egyetemi docense mutatta be. Az MNB-vel közös csapatuk javaslata egy blokklánc alapú, valós példára épülő autólízing megoldás volt, amelyben automatizálják és így egyszerűsítik a lízingbe vétel folyamatát, közben érvényesítik a környezeti szempontokat is a digitális jegybankpénzben végzett, célzott támogatások valós idejű kifizetésével. A teljes járműlízing üzleti folyamat blokklánc okosszerződésekre alapozva elvégezhető a jármű kiválasztásától a szerződések, szükséges biztosítások megkötésén, esetleges hitelfelvételen, sőt állami támogatás (például elektromos autóra történő) igénybevételén keresztül a folyamat auditálásáig. A további kutatások célja a több szolgáltató bevonása az adatok bizalmasságát védő szabályrendszer alkalmazásával, a lízing folyamatok teljes életciklusának lefedése, valamint az így optimalizált pénzáramlás becslésének kidolgozása.

Varga Pál, a BME VIK Távközlési és Médiainformatikai Tanszékének (TMIT) tanszékvezető egyetemi docense új területre, az „Ipar 4.0-Blokk láncok és okos szerződések” témakörbe kalauzolta a hallgatóságot. A fejlesztés célja a vállalatok közötti sokféle okosszerződés és a CBDC összekötése volt, egyféle interfész kialakításával. Az innováció fizikai megvalósulását előtérbe helyező előadás végén a nézők egy gumikacsa-gyártó futószalag működését bemutató videóban megnézhették, hogyan kapcsolódik össze a digitális pénz az Ipar 4.0 technológiával.

A rendezvényről

Az esemény a BME és az MNB közös kutatási és tehetséggondozási programjához kapcsolódott. A programvezetője,Nemeslaki András, egyetemi tanár, a BME Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar tanszékvezetője kifejtette, hogy az együttműködés a BME és az MNB 2019-ben létrejött megállapodásával kezdődött és a digitalizáció mellett, a fenntarthatóság területén is kutatási műhely indult a BME-n, valamint számos hallgatói verseny és tehetséggondozó program is megvalósult.

