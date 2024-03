Itt van feketén-fehéren: ennyit buktak az Oroszországból kivonuló nyugati cégek

Súlyos milliárdokat vesztettek az Oroszországból kivonuló cégek, augusztusban még 80 milliárd dollárnál járt a Reuters számlálója, most azonban már 107 milliárd dollárra rúg az összeg

– derül ki a cégek által közzétett jelentésekből.

Az jelentős veszteségek részben a bevételek elmaradásával, részben pedig a leírásokkal magyarázhatók, főként, hogy Oroszország szigorú büntetőintézkedéseket vezetett be az országot elhagyó cégekkel szemben. Ilyen például, hogy a vállalatoknak 50 százalékos diszkonttal kell eladniuk eszközeiket, és az eladásból származó bevétel legalább 10 százalékát be kell fizetniük az orosz költségvetésbe. Egyesek ezt szimplán „kilépési adónak” nevezik. A kilépő vállalatok eddig már 35,7 milliárd rubelt, azaz 387 millió dollárt fizettek be az orosz költségvetésbe - jelentette a hónap elején az orosz RBC Daily hivatalos adatokra hivatkozva.

Ráadásul nem is olyan egyszerű kivonulni az orosz piacról, ehhez Moszkva engedélyével kell rendelkezni, az olyan ágazatokban pedig, mint az energia, vagy a bankszektor, Vlagyimir Putyin személyes jóváhagyására van szükség – írja a Business Insider.

A számítások szerint az orosz-ukrán háború kitörése óta összesen 372 vállalat vonult ki teljesen Oroszországból, de többezer vállalat kötelezte el magát, hogy majd elhagyja az országot. 502 vállalat kivonulása még folyamatban van, és további 702 cég felfüggesztette a tevékenységét az országban.

Néhány példát említve, olyan nagy nyugati márkák, mint a McDonald’s, a Starbucks és az Ikea már kivonultak Oroszországból, nemrégiben pedig a Wienerberger is bejelentést tett. Közülük a gyorsétteremláncról tudni, hogy 1,3 milliárd dolláros leírással távozott. Az autóipari szereplők közül a Continental tavaly adta el orosz gyárát egy helyi vállalatnak. A Renault az Avtovaz többségi részesedését a hírek szerint mindössze egy rubelért értékesítette az orosz államnak, de hatéves opciója van a visszavásárlásra. A Volkswagen 2023-ban zárta le a Kaluga-gyár és a helyi leányvállalatának értékesítését. A bankok közül a Societe Generale 3,1 milliárd eurós veszteségleírást könyvelt el a Rosbank eladásán. Ami a sörgyártókat illeti, az AnBev még 2022-ben eladta érdekeltségét egy orosz közös vállalatban, 1,1 milliárd dolláros leírással, a Heineken pedig szimbolikus egy euróért adta el tavaly az orosz üzletét.

Többek között a Shell olajvállalat, a HSBC bank, és a Polymetal International bányászati cég is igyekszik megválni oroszországi eszközeitől, összesen 10 milliárd dollár értékben, és a Reuters számításai szerint mintegy 90 százalékos diszkonttal. A Danone pedig már megkapta az engedélyt a kivonulásra, 1,3 milliárd dolláros veszteségleírással.

Vannak olyan cégek, amelyek helyi eszközei felett Moszkva átmenetileg átvette az irányítást, ilyen a Carlsberg sörgyártó, az OMV, vagy az Uniper. Az orosz állami RIA hírügynökség számításai szerint a nyugati vállalatok legalább 288 milliárd dollár értékű érdekeltséget veszíthetnek így el potenciálisan, ha rosszabbra fordul a helyzet.

De sokan kitartanak az orosz piac mellett, a nagy külföldi vállalatok közül például továbbra is működik Oroszországban a Nestlé, az Unilever és a Mondelez. Az alapvető élelmiszerek és fogyasztási cikkek számos gyártói tartózkodnak attól, hogy teljesen elhagyják Oroszországot, azzal érvelve, hogy az oroszországi emberek mindennapjai az ő termékeikre támaszkodnak.

De nem csak a kivonuló vállalatok szenvednek.

Szakértők szerint számos vállalat, amely elhagyta Oroszországot, akkor sem szívesen térne vissza, ha véget ér a háború. Ez azért is különösen fájdalmas Oroszországnak, mivel fontos technológiáktól esett így el az ország, és nem tudják támogatni egyes gyártási csúcstechnológiát – emlékeztet a Reuters.

Címlapkép forrása: Getty Images