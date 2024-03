Jöhet egy kiadós esés a tőzsdéken? Megszólaltak a profi befektetők

Az elmúlt időszakban egyre többen kezdtek el figyelmeztetni azzal kapcsolatban, hogy a tőzsdék túl gyorsan és túl sokat emelkedtek, ezért itt az ideje egy nagyobb korrekciónak. Egy friss felmérés szerint a profi befektetők egyre nagyobb arányban számítanak arra, hogy időszerű lenne egy részvénypiaci esés, azonban egyes hangok szerint ez inkább vételi lehetőséget fog jelenteni, különösen a magasan szálló technológiai részvényekben, ezért érdemes lehet szárazon tartani a puskaport.

Időszerű a korrekció

A részvénypiacok elmúlt hónapokban látott ralija után egyre több befektető tartja úgy, hogy erősen érik már egy korrekció a piacon. Az S&P 500 év eleje óta közel 10 százalékot emelkedett.

Paul Dietrich, a B. Riley Wealth vezető befektetési stratégája a Yahoo Finance-nek arról beszélt, hogy a piac bizarr módon túlértékelt, és egy nagyobb korrekció érkezhet. Dietrich több különböző indikátorra is rámutatott, amelyek figyelmeztető jelzéseket adnak, beleértve az S&P 500 árfolyama és a 200 napos mozgóátlaga közötti 12 százalékos rést, ami historikus szinten is magas.

Minden egyes indikátor azt mutatja, hogy egy történelmi lufiban vagyunk. Nehéz erre ránézni, és azt mondani, hogy nem fogunk egy nagy korrekciót látni. Nem most van itt az ideje, hogy új pénzt fektessünk be a piacon

- mondta Dietrich.

Dietrich szerint a közelgő korrekció egyik fontos indikátora, hogy az "okos pénz" a részvénypiacról a biztonságosabb eszközök, például a készpénz felé mozdult el. Rámutatott az olyan milliárdosok, mint Jeff Bezos, Warren Buffett és a Walton család, a Walmart-birodalom örököseinek közelmúltbeli részvényeladásaira. Bár a bennfentesek vagy a nagy részvényesek eladásai gyakran előre be vannak tervezve, ezek annak a jelei is lehetnek, hogy a befektetők aggódnak, hogy a piacon korrekció készül - mondta Dietrich.

Most azt látjuk, hogy az "okos pénz" hatalmas összegeket visz át készpénzbe. Nem arról van szó, hogy nem hisznek a vállalatukban. Hisznek. De tudják, hogy túlértékelt, és ha most eladnak, akkor később olcsóbban tudják visszavásárolni

Dietrich szerint nem világos, hogy mi válthatja ki a korrekciót, megjegyezve, hogy a korábbi összeomlásokat, fekete hattyú események váltották ki. A geopolitikai konfliktusok következtében megugró olajárak, vagy a kereskedelmi ingatlanszektorból eredő regionális banki gondok elindíthatják a részvénypiac zuhanását - vélte.

A témával nemrég a Piper Sandler is foglalkozott, amely az S&P 500 esetében 1964 óta bekövetkezett 27, legalább 10 százalékos korrekciót, vizsgálta. A csapat megállapította, hogy kivétel nélkül mindegyik ilyen eladási hullámot három dolog közül az egyik okozta: a növekvő munkanélküliség, a növekvő kötvényhozamok vagy valamilyen globális exogén sokk. Néha ezek kombinációja is előfordult, mint például az 1980-ban bekövetkezett két részvénypiaci korrekció során.

A Piper Sandler csapata szerint a fentiek közül az emelkedő kötvényhozamok jelentik a legnagyobb veszélyt a piacokra. A hozamemelkedés okozta a legutóbbi korrekciót is, amely október 27-én ért véget, és az S&P 500 10,3 százalékos esésével zárult.

Egyre többen várnak esést

Úgy tűnik, hogy egyre többen osztják a pesszimista nézeteket, legalábbis erre utal a CNBC által negyedévente elvégzett felmérés, amelyben összesen 300 befektetési igazgatót, részvénypiaci stratégát, portfóliómenedzsert és más alapkezelőket kérdeztek a piaci kilátásokról.

A válaszadók 61 százaléka mondta azt, hogy a második negyedév előtt a részvénypiac túl gyorsan, túl sokat emelkedett, ezért közel lehet egy korrekció. A fennmaradó 39 százalék szerint lehet még tér az emelkedés előtt.

Ha valóban megérkezik a korrekció, akkor mit tegyünk? Erre a kérdésre 65 százalék mondta, hogy készpénzbe menekülne, mint biztonságos menedék, 26 százalék kötvényekbe, 9 százalék pedig magas osztalékot fizető részvényekbe. A válaszadók közül senki sem részesíti előnyben az aranyat, a kriptoeszközöket vagy az ingatlanokat. Az elmúlt két évben sok befektető a kétéves állampapírt választotta, viszont ahhoz, hogy jelenleg vonzóbb legyen, mint a részvények, 54 százalék szerint a hozamoknak 6 százalék fölé kellene emelkedniük (most körülbelül 4,57 százalékos a kétéves hozam).

Természetesen a CNBC rezidens megmondóembere, Jim Cramer is kommentálta a felmérés eredményeit, és arról beszélt, hogy a befektetők némi készpénztartalékot kell képezniük, amelyet az esés esetén vételre tudnak használni.

Szerintem az emberek joggal számítanak esésre. De ez nem ok arra, hogy fejvesztve menjünk. Ehelyett inkább halmozzunk fel egy kis készpénzt, nézzük, ahogy a piac kiszélesedik - ahogyan most is teszi -, majd vegyük meg a kedvenc technológiai részvényeinket, amikor azok lefelé jönnek

- mondta Cramer.

Bár bölcs dolog némi készpénzt félretenni a visszahúzásra készülve, Cramer szerint a piaci turbulenciák egy részét ki kell ülni. Ha a befektetők mindig megpróbálják elkerülni a következő esést, akkor a végén lemaradhatnak a következő raliról - mondta. Ezt a nézetét az egyik kedvenc részvényével, az Nvidiával példázta.

Ha még nincs Nvidiád, akkor tudod mit? Hamarosan jön a leárazás. Ha pedig már van, akkor tartsd, mert túl nehéz eladni, majd a megfelelő szinten visszaszállni

Az Nvidia árfolyama csak idén 82,2 százalékkal került feljebb.

Nemcsak Cramer, de felmérésben megkérdezett profi befektetők is a technológiai szektort perferálják. A megkérdezettek 61 százalék szerint a technológiai ágazat a legjobb hely a befektetésre jelenleg. 39 százalék viszont úgy véli, hogy itt az ideje eladni a mesterséges intelligenciával kapcsolatos részvényeket, mivel szerintük a piacnak ez a szegmense "túl messzire szaladt". A válaszadók körülbelül ötöde szerint túl nehéz kiválasztani egyetlen AI-részvényt, és helyette inkább a Nasdaq 100 ETF-be (QQQ) fektetik a pénzt. Eközben 17 százalék azt mondta, hogy "csak az Nvidiát kell venni".

Számos tengerentúli piacon, így Japánban, az Egyesült Királyságban, Európában, Kanadában és Dél-Koreában is rekordokat döntöttek a tőzsdék a közelmúltban. Arra a kérdésre, hogy az Egyesült Államokon kívül mely részvénypiacra a legoptimistábbak, 40 százalék válaszolta Japánt, 26 százalék Európát, és ugyanennyien mondták, hogy nem fektetnének be az Egyesült Államokon kívül. Mindössze 4 százalék gondolja úgy, hogy jelenleg Kína a legjobb hely az Egyesült Államokon kívüli befektetésre.

Az amerikai befektetések tekintetében 26 százalék mondta a Nasdaq 100-at, míg 13 százalék az S&P 500-at. 13 százalék az olajra, 9 százalék pedig a rekordszintek közelében lévő bitcoinra szavazott.

