Újra beindulnak az akvizíciók az Opusnál - Egy új üzletág születhet

Stabil teljesítményt mutatott az Opus Global a negyedik negyedévben, a teljes 2023-as évet tekintve pedig jelentős növekedésről számolt be a cégcsoport mind a bevételek, mind a főbb eredménysorok tekintetében. A cég ma reggel publikált éves jelentésével egyidőben közzétette hosszútávú stratégiáját is, amelyben javuló eredményességet, osztalékfizetést, saját részvények vásárlását, újabb akvizíciókat és egy ötödik ágazat kiépítését ígéri a cég a következő évekre.

A negyedik negyedév

Az Opus Global konszolidált működési bevétele viszonylag kiegyensúlyozottan alakult 2023 folyamán, a negyedik negyedévben 175 milliárd forintot ért el, ami 4 százalékos csökkenés az előző év azonos időszakához képest.

A főbb eredménysorok negyedéves alakulása (mrd Ft) 4Q 22 4Q 23 változás (év/év) összes működési bevétel 183,2 175,6 -4,2% EBITDA 22,4 22,6 0,9% EBITDA-marzs 12,2% 12,8% +0,6pp adózott eredmény 8,2 14,2 72,6% teljes átfogó jövedelem 7,8 13,9 77,4% Forrás: Opus, Portfolio

A cégnél leginkább figyelt eredményességi mutató, az EBITDA minimálisan emelkedett az október-decemberi időszakban az egy évvel ezelőtti szintről, 22,6 milliárd forintra, ami 0,9 százalékos javulás. A csoportszintű EBITDA-marzs kissé javult, 12,8 százalékra, ami 0,6 százalékpontos emelkedés.

Az adózott eredmény és a teljes átfogó jövedelem nagyot ugrott a negyedévben, 14,2, illetve 13,9 milliárd forintra, ami 70 százalékot meghaladó emelkedés.

Az éves számok

A teljes 2023-as évben 686 milliárd forintos árbevételt ért el az Opus Global, és 88 milliárd forintos EBITDA-t, ami kétszámjegyű növekedés mind a két soron, és egyben rekordszintet jelentenek a cég életében.

A főbb eredménysorok éves alakulása (mrd Ft) 2022 2023 változás (év/év) összes működési bevétel 535,3 686,3 28,2% EBITDA 74,4 88,2 18,6% EBITDA-marzs 13,9% 12,9% -1,0pp EBIT 34,1 42,7 25,5% EBIT-marzs 6,4% 6,2% -0,2pp adózott eredmény 22,2 44,9 101,9% teljes átfogó jövedelem 22,5 44,1 95,7% Forrás: Opus, Portfolio

A működés javuló eredményessége mellett pénzügyi soron 9,6 milliárd forintos nyereséget könyvelt el az Opus Global, szemben a tavalyi, 3 milliárd forint feletti mínusszal, ami nagyban megdobta az adózott eredményt. Ezen tételeknek volt köszönhető, hogy az adózott eredmény és az átfogó eredmény mintegy a duplájára nőtt 2023-ban, meghaladva a 44 milliárd forintot.

A készpénzállomány jelentősen növekedett 2023-ban.

A főbb mérlegsorok változása az Opusnál (milliárd forint) 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 változás 2023/2022 Pénzeszközök 5,1 98,6 79,4 127,8 133,7 174,2 247,7 42% Hosszú lejáratú kötelezettségek 18,9 111,7 147,8 172,1 370,9 373,7 416,1 11% Rövid lejáratú kötelezettségek 14,2 184,6 210,9 160,4 204,2 325,6 300,8 -8% Saját tőke 15,0 280,4 287,6 227,6 314,5 343,3 355,8 4% Mérlegfőösszeg 48,1 576,7 646,2 560,1 889,5 1 042,6 1 072,6 3% Forrás: Opus, Portfolio

Ennek köszönhetően az eladósodottságot jelző nettó hitelállomány/saját tőke mutató javult.

A korábbi évek masszív expanziója után a 2023. év az Opus Csoport számára a konszolidációról szólt, arról, hogy a jelentős növekedés után a cégcsoport a fókuszt a stratégiai területek hatékonyságnövelésére és a szinergiák kihasználására, a párhuzamosságok megszüntetésére helyezze. Mindez fontossá vált, hiszen egy embert próbáló gazdasági környezet a korábban stabilan működő vállalatokat is igencsak sérülékennyé teheti – áll a gyorsjelentésben.

Minden téren büszkék lehetünk a tavaly elért eredményeinkre, hiszen a rendkívül nehéz külső körülmények ellenére értünk el rekord árbevételt és nyereséget. A menedzsment részéről így jó döntésnek bizonyult, hogy az elmúlt évek jelentősebb akvizíciói után, a szinergiák kiaknázását helyeztük a fókuszba. Az erőfeszítéseink máris látszanak a számokban, és a következő években további lépéseket teszünk az organikus növekedés érdekében

- emelte ki Lélfai Koppány, az Opus Global vezérigazgatója az éves beszámoló kapcsán.

A szegmensek

Az Opus Csoport működése négy stratégiai szegmens köré csoportosul, ipari termelés, mezőgazdaság és élelmiszeripar, energetika, turizmus, emellett a likvid befektetéseket a vagyonkezelés üzletág kezeli. A legnagyobb bevételű és eredményű divízió az ipari termelés volt 2023-ban. Az energetika divízió eredményessége csökkent tavaly, ezt azonban kompenzálta a többi szegmens nyereségének növekedése.

Az ipari szegmens, amely az építőipari és nehézipari vállalatokat foglalja magában, nehéz gazdasági környezettel szembesült 2023-ban, ahogy a teljes nemzetgazdasági kibocsátás enyhe csökkenésbe fordult, az ipari szegmens is ezen trend jeleit mutatta. A cégek tevékenységére jelentős hatással volt a továbbra is zajló háború, hiszen rendkívül megdrágultak az építési alapanyagok, csökkenő mértékben, de még mindig jellemző volt az ellátási láncok akadozása és az alapanyaghiány. A legnagyobb mértékben azonban a jelentősen megdrágult finanszírozás, a hitelkamatok jelentős emelkedése fogta vissza az építőipar volumenét, de emellett számottevő tényező volt az állami beruházások visszafogása is – áll a cég éves jelentésében. A negyedik negyedévben az ipari termelési szegmens bevétele csökkent az Opus Globalnál, viszont az EBITDA javult, a teljes évet tekintve viszont növekedést tudott felmutatni a cég: a működési bevétel több mint 30 százalékkal, az EBITDA pedig 74 százalékkal nőtt.

A mezőgazdaság és élelmiszeripari szegmens bevétele a negyedik negyedévben csökkent, EBITDA-ja viszont nőtt 2022 negyedik negyedévéhez képest, a teljes évre pedig 4 százalékos bevételcsökkenésről, és az EBITDA közel 70 százalékos emelkedéséről számolt be az Opus Global. A meglehetősen nehéz esztendő után 2023-ban a növénytermesztést továbbra is sújtotta - ugyan csökkenő trenddel - a magas energiaár szint és az import hatására a nyomott felvásárlási árak.

A cégcsoport szegmensei közül a legkisebb súlyú, a turizmus mind a működési bevétel, mind az eredmény tekintetében javulásról számolt be a negyedik negyedévre, és a teljes üzleti évre is. A Hunguest szállodáiban a negyedik negyedévben közel 30 százalékos volt a vendégéjszakák növekedése, ehhez hozzájárult az is, hogy az elérhető kapacitások több mint 35 százalékkal nőttek az időszakban.

Ami az energetika szegmenst illeti, 2023. első félévében nagy változás nem volt az energiapiac meghatározó termékében, a nyersolajban, míg a villamosenergia piacon csökkentek az árak. A divízióra az alaptermékek árának alakulása mellett jelentős hatása van a forintárfolyam alakulásának is, amelyek a társaság egyik jelentős költségelemére, a hálózati veszteségek pótlása céljából beszerzett villamosenergia és földgáz költségére gyakorolnak hatást. A szegmensnél a bevételnél nagyobb mértékben nőttek a költségek egyedi tételek miatt – derül ki az éves jelentésből. 2023-ban a bevételek több mint 50 százalékos emelkedése mellett több mint 32 százalékos EBITDA-csökkenést könyvelt el az üzletág.

Az új stratégia

A cégcsoport az éves jelentéssel egyidőben tette közzé első hosszútávú üzleti stratégiáját. A 2024-2029-es időszakra szóló dokumentum szerint 2026-ig még a konszolidáció marad a fókuszban, és javuló eredményességet ígér a vállalat.

A 2026 utáni időszakban viszont újra az akvizíció lehet a fókuszban, ami a meglévő négy ágazat mellé, egy ötödik kiépítését célozza, ezzel diverzifikálva a szegmensek között.

A részvényesi készpénz-visszajuttatás is beindul, a menedzsment azt ígéri hosszútávú stratégiájában, hogy a konszolidált adózott eredményének minimum a 15 százalékát kifizeti osztalékként. Emellett tervezi saját részvények visszavásárlását is 2024-2026 között 10 milliárd forint értékben.

Árfolyam

Az Opus Global részvényei emelkednek ma reggel a gyorsjelentés hírére, több mint 2 százalékos emelkedéssel nyitottak a papírok kedden reggel.

