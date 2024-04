Megemelik a Köröshegyi völgyhidat, több órás lezárás jön

Megemelik a Kőröshegyi völgyhidat szombaton, emiatt néhány órára le kell zárni – derül ki a Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő közleményéből.

2024. április 6.-án szombaton, várhatóan 8 és 14 óra között lezárja az MKIF a forgalom elől a Körőshegyi völgyhidat, ugyanis meg kell vizsgálni, hogy az elmúlt évek használata után milyen állapotban vannak az egyes pilléreknél található úgynevezett „saruk”, amelyek a hidat tartják. Ez a vizsgálat viszont csak forgalom nélkül és úgy történhet, ha a hidat megemelik – olvasható a közleményben.

A művelet néhány óráig tart, ennek során néhány centiméterrel megemelik a szerkezetet. Mivel 38 saru tartja a hidat és egyidőben ennyi helyen nem lehet megemelni a szerkezetet, ezért szükség lesz még egy zárásra. Erre várhatóan 2024. április 13.-án (szombaton) 8 és 14 óra között kerül sor. Azokat a sarukat, ahol a próbaemelés során történő vizsgálatok azt mutatják, hogy csere szükséges, a tervezést és gyártást követően, várhatóan augusztus végén, szeptember elején ki is cseréli az MKIF.

Hozzáteszik, hogy ez egy előre tervezett vizsgálat, ettől függetlenül a híd biztonságos, jó állapotban van.

A pályazár idejére kijelölt terelőutak az alábbiak:

A Budapest felől érkezőknek Zamárdi csomópontban kell elhagyni a pályát és Balatonszárszónál lehet visszatérni.

Az országhatár felől közlekedőknek Balatonszárszó csomópontban kell elhagyni a pályát és Zamárdinál lehet visszatérni.

A tavaly indult szintrehozás során nem csak a tönkrement burkolatokat cserélik ki 2025-ig 538 km-en, de országszerte mintegy 200 hidat és felüljárót újít meg az MKIF, köztük több nagy hidat is, például az M7-es völgyhídját. Az M7-en, a Kőröshegyi-völgyhíd, Fonyód és Eszteregnye térségében a terelések kiépítésével már március 20-án elindultak az idei szintrehozási munkálatok. Az M7-en idén várhatóan 1,4 millió négyzetméteren cserélik a tönkrement burkolatot új aszfaltra, ahol szükséges, a mélyebb rétegeket is javítják. Várhatóan 60 híd és felüljáró is megújul ezen a pályán. A vakáció ideje alatt nem zajlanak majd előre tervezett munkálatok Budapest és a Balaton között – írja a közlemény.

Címlapkép forrása: MKIF