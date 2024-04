NGM: a budapesti reptér visszavásárlása a végső fázisban jár

A reptér visszavásárlása továbbra is ütemezetten halad, a tranzakció a végső fázisában jár – reagált közleményben az NGM a 444.hu ma reggeli cikkére.

Az NGM közleménye kiemeli, hogy a reptér visszavásárlása a rendszerváltás utáni időszak messze legnagyobb tranzakciója, ebből fakadóan bonyolult és komplex feladatot jelent, hiszen a repteret eladni könnyű, visszavásárolni azonban nehéz. Nem ritka, hogy egy ilyen volumenű megállapodás bárhol a világon éveket vesz igénybe. Ezekhez az ügyletekhez képest a jelenlegi tranzakció előrehaladása kifejezetten gyorsnak értékelhető - írják.

A tárgyalások során a hitelezői konzorciummal való megegyezés legalább annyira fontos, mint az eladóval történő megállapodás. Ezért ezekre a tárgyalásokra egymással párhuzamosan került sor, amelynek keretében több tucat bankkal és nemzetközi alappal kellett megállapodni - közölte az NGM.

A 444.hu ma reggeli cikkében emlékeztetett arra, hogy már tavaly év végén arról volt szó, hogy bármikor megtörténhet a reptérvásárlás bejelentése, de erre azóta sem került sor, pedig a pénz azóta összegyűlt. A lap arról is ír, hogy a tervek is változtak azóta, hiszen sokáig arról volt szó, hogy a magyar állam 51 százalékos részesedést szerez a Budapest Airportban, de már 80 százalék megszerzéséről van szó, a Vincihez pedig csak 20 százalék kerülne, az üzemeltetés mellett. A tárgyalásokat a hitelekkel kapcsolatos megállapodás, és a katari szál is késleltetheti, a legújabb tervek szerint a 80 százalékos állami tulajdonból a későbbiekben a katariakhoz kerülne 29 százalék - írja a 444.

