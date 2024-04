Visszapattannak az amerikai tőzsdék

Portfolio 2024. április 04. 15:34

A hét korábbi részéhez képest tegnap már kisebb hangulatjavulást lehetett látni a piacon, majd az ázsiai tőzsdék is visszapattantak a korábbi napokban tapasztalt eladási hullámot követően, és a délelőtti iránykeresés után az európai piacok is szép lassan elkezdtek emelkedésbe kapcsolni. Hasonló látszik ma az USA-ban is, ahol határozott emelkedést mutatnak a vezető indexek. Itthon is közben történnek az események, a magyar piac történelmi csúcsra emelkedett a nyitás után - nem sokkal később azonban lefordult a BUX.