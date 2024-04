50 százalékkal többet érhet a Wizz Air – Itt az idő beszállni?

Csütörtökön a Concorde megemelte a Wizz Air részvényeire vonatkozó célárát, a modellfrissítést követően pedig 50 százalékos felértékelődési potenciált lát az elemző a papírban. A javuló fundamentumok mellett technikai tényezők is támogathatják az emelkedést. Éppen ezért megnéztük, hogy hogyan fest most a technikai kép a Wizz Air esetében, valamint azt is, hogy mire lesz érdemes figyelnie a befektetőknek a következő időszakban.