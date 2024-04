Vendégmunkások százai dolgoznak az esztergomi Suzukinál, jön az új Vitara

Jelentősen csökkentek a Suzuki Japánon és Indián kívüli üzemeinek gyártási számai a vállalat közlése szerint. Az érintett egységek februárban összességében majdnem 30 százalékkal kevesebb autót gyártottak, mint egy évvel korábban. A Pénzcentrum ennek oka mellett a vállalattól azt is megtudta, hány vendégmunkás dolgozik az esztergomi gyárban, és kiderült, mikor fog gyártásba kerülni az új Vitara itthon.

A gyártási számok visszaesése ügyében a Pénzcentrum megkereste a Magyar Suzuki Zrt.-t, ahol többek között azt közölték, hogy a statisztikáikban a januári leállás is meglátszódik, amely miatt 2300 autóval kevesebbet gyártottak az első két hónapban, mint tavaly abban az időszakban - mára ezt be tudták hozni.

A vállalattól azt is megtudta laptársunk, hogy Esztergomban, a Suzuki Csoport egyetlen európai gyárában egy nap alatt kb. 650 autó készül.

Jelenleg 3500 ember dolgozik az esztergomi üzemben, melyből hozzávetőlegesen 600 fő szlovák és 300 fő vendégmunkás.

A japán gyártó a héten jelentette be, hogy hamarosan érkezik a Vitara megújult, ráncfelvarrott változata - az újdonságokról ebben a cikkben számoltak be. A Magya Suzuki most kérdésükre elárulta:

a megújult Vitarák sorozatgyártását májusban kezdik meg Esztergomban.

Arról, hogy a hazai kereskedésekben mikortól rendelhetőek és milyen áron lesznek elérhetőek az új modellek, a későbbiekben adnak tájékoztatást. További részletek a témáról a Pénzcentrumon olvashatók.

