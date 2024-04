Izgalmas új funkció jön a Viberen, bevetik a ChatGPT-t

A Viber üzenetküldő alkalmazás fejlesztője az OpenAI technológiáját felhasználva elindított egy mesterséges intelligenciával vezérelt beszélgetés összegző funkciót - közölte a társaság. A szolgáltatás a csoportos csevegések olvasatlan üzeneteiből a lényeges információkat egy tömör összefoglalóba sűríti. A generatív AI megoldások üzleti hasznáról egésznapos konferenciát szervez a Portfolio április 23-án, regisztráció és részletek az AIn in Business rendezvényről itt!

A mesterséges intelligencia összefoglalója összegyűjti a csoportos beszélgetések legfontosabb részeit, és egy pillanat alatt tömören, pontokba szedve ismerteti a megbeszélteket a felhasználóval.

A funkciót fokozatosan vezetik be az Egyesült Államok, a Fülöp-szigetek, Ukrajna, Japán, Bulgária és Lengyelország felhasználói számára, és hamarosan további országokban is megjelenik. A szolgáltatás iOS és Android rendszereken is egyaránt elérhető, valamint több mint 50 nyelvet képes megérteni.

Az aktiválás egyszerű: az olvasatlan üzeneteket tartalmazó csoportos csevegésbe belépő felhasználók egy felszólítást kapnak, hogy a beszélgetés elmulasztott részeiről készült összefoglaló a rendelkezésükre áll. Az összefoglalók csak azon felhasználók számára láthatók, akik kérik őket, így biztosítva a személyes adatok védelmét és a titoktartást.

Az MI chat-összefoglaló tartalma a felhasználóneveken kívül nem tartalmaz semmilyen azonosítót, így az egyes beszélgetések nem kapcsolhatók össze egyetlen csoporttaggal sem. A Viber emellett nem fér hozzá a beszélgetésekhez és az összefoglalókhoz, illetve nem tárolja azokat a szerverein.

