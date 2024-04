Példátlan dolog történik ma a magyar árampiacon, és ez még csak a kezdet

Ma először történik olyan Magyarországon, hogy munkanapon terhelik vissza a Paksi Atomerőmű termelő blokkjait a menetrendezés során a napsütéses idő és a már 6000 MW feletti naperőművi kapacitás miatt – hívta fel a figyelmet a Portfolio mai Vállalati Energiamenedzsment konferenciáján Orbán Gábor. Az MVM Partner Zrt. vezérigazgatója arra is rámutatott, hogy mivel tavaly nyárhoz képest duplázódott a beépített naperőmű kapacitások volumene Magyarországon, így "borzasztó erős lesz idén a kannibalizációs hatás". Ez azt jelenti, hogy a tavalyi 74 napról 100-110-re ugorhat idén az olyan napok száma, amikor negatív áras órák alakulnak ki a magyar áramtőzsdén.

Orbán Gábor az előadásában áttekintette a nagykereskedelmi gáz- és áramárak elmúlt évekbeli tendenciáit, és megállapította, hogy az elmúlt két év alapvetően egy gázárak által indukált energiaválság volt, extrém gáz- és áramárakkal. Azt is hozzátette: most a konszolidációs időszakban vagyunk, és "nincs piaci pánik, mind az árszint, mind a volatilitás normális árszintre került". Úgy látja: egészséges kínálat alakult ki mind a földgáz, mind a szén piacán, ez pedig az áramárakat is lefelé húzza.

A vállalatok számára kedvező üzenetként kijelentette: a kínálati tényezők miatt most egy újabb drámai áremelkedésnek minimálisak az esélyei, és közben a gazdasági növekedési kilátások "nem pozitívak", ez pedig kordában tartja a kereslet oldaláról az árakat.

Összességében rámutatott: a pániknak vége van, a válságnak vége van, a válságot a gázárak okozták.

Az is segített az árak konszolidációjában, hogy az ETS kvótakiosztási rendszerben is volt egy megnövelt kínálat, ami így költség oldalról segített a gáz- és áramárak kapcsán, illetve mind a gáz, mind az áramfogyasztásban érdemi süllyedés történt – tette hozzá. Uniós szinten az áramkereslet bő 6%-kal, a gázkereslet 18%-kal esett a válság előtti referenciaszinthez képest, és ebben az Európai Bizottság intézkedéseinek is lényeges szerepe volt egyéb tényezők mellett – jegyezte meg Orbán Gábor.

Úgy látja európai szintre is utalva, hogy a földtüzelésű erőművek a piacon továbbra is ármeghatározó jelentőségűek, de egyre kevesebb időszakban van ez így, és a gázalapú ármeghatározás egyre jobban csökken, ami a magyar helyzetre is igaz.

A HUDEX-en az áramárakra elsődlegesen a földgázár a meghatározó tényező, de emellett lényeges még a CO2-ár és a német árak alakulása is – rögzítette régóta vizsgált korrelációs táblák alapján.

A közelmúltbeli magyar áramárak helyzetére utalva rámutatott, hogy például március 22-én pénteken, normál, nem erős naperőművi termelési napon 50 euró körüli árak alakultak ki, míg másnap, szombaton, napsütéses időszak mellett, visszafogott ipari kereslet mellett nulla eurós árak következtek be a HUPX-en a másnapi órás alapján.

Kijelentette:

Ez óriási meglepetés volt, hogy már március végén be tudott következni, emellett az is meglepő, hogy már az esti órákra az ár nagyon jelentősen, mintegy 65 euróval tudott ugrani.

Mindez azért is lényeges, mert tavaly 74 olyan napunk volt, amikor bekövetkezett a tőzsdén, a nagykereskedelmi piacon negatív áras óra, miközben azóta 3000 MW körülről már 6000 MW fölé ugrott a beépített naperőmű kapacitások volumene, így közönség szavazást végzett erről, hogy ki mit gondol: ez hány napra fog ugrani idén. A legtöbben 80-100 nap közötti sávra tették fel a kezüket, ő személy szerint azt gondolja, hogy 100-110 nap körül történhet ilyen eset.

Emiatt kijelentette:

borzasztóan erős lesz idén a kannibalizációs hatás a naperőművek piacán.

Ehhez kapcsolódóan pedig hozzátette: már készültek lélekben arra, hogy a Paksi Atomerőmű menetrendezésénél munkanapon kell leterhelni az erőmű működő blokkjait, de ez ma először Magyarországon meg is történik (eddig csak hétvégén, munkaszüneti napon történt ilyen).

Részletes táblázatot mutatott arra, hogy a naperőművek által a napközbeni órákban elérhető árbevétel hogyan alakul a zsinór árhoz képest (a nap 24 órájára kialakuló árak átlaga). Felhívta a figyelmet arra, hogy a kannibalizációs hatás miatt ez az arányszám egyre inkább csökkent már a tavalyi adatok alapján és ahhoz képest dupla akkora PV kapacitás termel már, így az arányszám utalása szerint tovább csökkenhet.

Felhívta a figyelmet arra is, hogy a vállalati hosszú távú áramvásárlási szerződések (cPPA-k) esetén is kulcskérdés a kiegyenlítő energia menedzselésének kérdése, szavai szerint ezek a típusú szerződések "nem lesznek mindenre megoldások".

Utalt rá, hogy mi az a 4 fő téma most, amely fokozott kihívásokat okozhat:

A PV kapacitások ennyire jelentős növekedése jelentős szabályozási tartaléknövekedést is igényelne, de nagy kérdés, hogy ez a tartalékkapacitás be tud-e lépni, így az aFRR kapacitásokra lesz fokozottabban szükség. Úgy fogalmazott: van egy erős kétely, hogy a kiegyenlítő energia költségére ez a hatás milyen erős lesz és milyen irányú. A rendszerszintű szolgáltatások piacán jelentős változások várhatók. Az RRF-pályázat hatására 440 MW akkumulátoros energiatárolási kapacitás épül ki, amely számos szegmensben fog alapvető változásokat okozni, és nagyon kíváncsiak arra, hogy az FCR piacon milyen tovagyűrűző hatások lesznek. "Sötét ló a szabályozó piacok integrációja", amellyel a MARI és a PICASSO projektekre utalt. Szavai szerint ezek működéséről konkrétumok még nem tudhatók, ha a megfogalmazott célok létrejönnek, akkor azok nagyon pozitívak lesznek, mert alapvető változásokat fog kiváltani. A hatérkiegyenlítő karbonvám (CBAM): szavai szerint méltánytalanul kevés hír jelenik meg erről a témáról, amelyet ahhoz hasonlít, mint amit Mike Tyson mondott: mindenkinek van egy terve addig, amíg elsőre pofán nem vágják. Megjegyezte: az MVM-nek is voltak tervei a karbonszabályozásban, aztán jött a CBAM. Elismerte, hogy az EU törekvése végső soron logikus a CO2 kvótaszabályozás terén, mert egységes kereteket alkot, de ennek nagyon komoly áremelő hatásai lehetnek, legutóbb két hete az angolok gondolkodtak el komolyan arról, hogy ez mit is okozhat.

Végül felhívta a figyelmet arra, hogy az MVM Csoportnak melyek azok a főbb lépései, amelyekkel a zöld átállás során haladni fog. Így említette azt, hogy a megújuló portólió 3000 MW-tal fog bővülni, emellett meg kell történnie a Paks I. üzemidő-hosszabbításának, közben jelentős beruházások történnek a rugalmas eszközökbe, és a Mátrai Erőmű kivezetésével párhuzamosan megépülnek a kombinált ciklusú rugalmas gázerőművek is. CCGT-k).

