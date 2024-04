Nagyon elbántak az amerikai tőzsdékkel

Mire számíthatunk a tőzsdéken?

A határidős részvényindexek jelenlegi állása szerint a vezető európai részvényindexek közül a DAX 0,2, a CAC 0,09, a FTSE pedig 0,03 százalékos emelkedéssel kezdheti a napot.

Amerikában a Dow Jones 0,11, az S&P 500 0,03, a Nasdaq pedig 0,04 százalékos pluszban nyithat.

Mi várható makro fronton?

Pénteken a KSH ismerteti az ipari teljesítmény második becslését, emellett építőipari statisztikákat is ismertet a statisztikai hivatal. Márciusban érkezik a kínai külkereskedelem adata is, emellett a brit GDP-adatot is közzétesznek. Ecofin-ülést is tartanak továbbá, valamint az 5 éves inflációs várakozásokat is megismerjük az Egyesült Államokban.

