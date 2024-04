Súlyos biztonsági réseket fedeztek fel a Windowsban, megérkezett a megoldás

A Microsoft összesen 150 biztonsági rést foltozott be a Windows legújabb frissítésével - szúrta ki a HVG.

Összesen 150 biztonsági rést foltoz be a Microsoft a Windows operációs rendszerben. A lap szerint a frissítéssel két olyan kiberbiztonsági rést is javítottak, amelyet a hackerek már ismernek és aktívan ki is használnak.

Az elsőre (CVE-2024-26234) még 2023 decemberében bukkant rá a Sophos kiberbiztonsági cég, a rosszindulatú kód egy marketinges szoftverrel kerül a fertőzött számítógépekre, és hátsó ajtót nyit a hackerek számára, akik így hozzáférhetnek a fertőzött eszközhöz.

A másik nulladik napi sebezhetőség (CVE-2024-2998) segítségével a hackerek megkerülhetik a Windows beépített védelme, a Microsoft Defender SmartScreen nevű megoldását, amely az adathalászat és kártékony szoftverek elleni védelmet biztosítaná.

Címlapkép forrása: Getty Images