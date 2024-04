Új energiamenedzsment megoldást tesztel a saját székházában a Telekom

Bár a Magyar Telekom fenntarthatósági törekvéseinek három pillére a klímavédelem, a digitalizáció és a sokszínűség, esélyegyenlőség nem változott, a 2023-as év elején a vállalat felülvizsgálta ezirányú stratégiáját és a megváltozott körülményekre még pontosabb számítások mentén határozta meg vállalásait.

Sustainable Tech 2024 Pont egy hét múlva jön a Sustainable Tech konferencia, ahol a vállalatok fenntarthatósági stratégiái, célja is fókuszba kerülnek. Részletek a linken.

Emellett az éghajlatváltozás mérséklésére irányuló átmenetre vonatkozó részletes tervet is elkezdte a vállalat kidolgozni, mellyel összességében a scope 1-2-ben 80%-os üvegházhatású gáz kibocsátás csökkentést tud majd elérni 2030-ig.

Klímavédelem terén kiemelendő, hogy a Magyar Telekom a Csoport teljes villamosenergia-felhasználását már 2021 óta teljes mértékben megújuló energiából fedezi.

Fennmaradó kibocsátásait pedig minden évben kompenzálja, 2023-ban kilencedik alkalommal vásárolt hitelesített kibocsátás-csökkentési egységeket.

A vállalat saját energiahatékonyságának növelése mellett 2023-ban feltérképezte azt is, milyen további termékeket és szolgáltatásokat tud nyújtani, mely az éghajlatváltozás mérséklését vagy az ahhoz való alkalmazkodást segíti elő. Ezek egy része tesztelési fázisban van, ilyen az energiamenedzsment megoldás is, melyet elsőként a saját székház működésénél vizsgált.

A körforgásos gazdaságra vonatkozó törekvéseket szem előtt tartva Magyarországon első távközlési szolgáltatóként a Magyar Telekom 2023 októberétől felújított telefonokat is forgalmaz. Amellett, hogy ezek a készülékek az újakhoz képest kedvezőbb áron érhetők el, az őket választó ügyfelek nem csak az eszköz élettartamát növelhetik, de egyút­tal az elektronikai hulladék mennyiségét is csökkenthetik.

A digitalizáció terén tovább folytatódott az a hálózatmodernizációs program, amelynek köszönhetően 2023 év végére a gigabit-képes hozzáférési pontok száma országszerte meghaladta a 3,6 milliót. A Telekom vállalása, hogy 2027-ig 4,5 millió háztartásban és vállalatnál biztosít gigabit-képes hozzáférést.

Magyarország digitalizációját tovább segíti az 5G kiépítés minél gyorsabb megvalósulása. 2026-ig 99%-os lakos­ság-arányos kültéri 5G lefedettség biztosítását vállalta a Magyar Telekom, ez a szám 2023-ban már meghaladta a 65%-ot.

Nemcsak az infra­struktúra, hanem az emberek digitális kész­ségfejlesztését is kiemelten kezeli a vállalat, és ebben a szelle­miségben indult 2023-ban a Hello Szülő platform, valamint Netrevalók program is. Az akadálymentesség jegyében országszerte 29 kijelölt üzletében és a telefonos ügyfélszolgálaton is ingye­nesen elérhetővé tette a KONTAKT jelnyelvi tolmácsszolgáltatást, a Siketek és Nagyothallók Országos Szövetségével együttműködve.

Címlapkép forrása: Getty Images