Magyar óvodában építettek be egy nemzetközi innovációt

A XVIII. kerületi Zöld Liget Tagóvoda teljes homlokzata és gépészete megújult, évtizedekre előre biztosítva az épület energiahatékony működését. Bár a klímaváltozás elleni küzdelemben az épületek felújítása az egyik legjelentősebb hatásokkal kecsegtető terület, itthon még viszonylag kevés kutatás-fejlesztés zajlik a témában. Az EU-s Horizon2020 keretprogram lehetőséget ad arra, hogy tagállamok kutatás-fejlesztő partnerei összefogjanak és úttörő megoldásokat fejlesszenek. Ez volt a célja a StepUP kutatás-fejlesztési projektnek is, ami innovatív megoldásokkal ösztönzi az energetikai mélyfelújítást, és ezáltal minél több épület karbonsemlegessé válását - szerepel az ABUD Mérnökiroda közleményében.

A StepUP kutatás-fejlesztési projektben részt vett az ABUD Mérnökiroda is, míg az innováció magyarországi alkalmazásában a XVIII. kerületi Önkormányzat lett a partner, és a hőtárolással foglalkozó HeatVentors Kft. is csatlakozott a projekthez.

Az öt ország tíz partneréből álló nemzetközi konzorcium olyan energetikai mélyfelújítási folyamatot dolgozott ki, mely innovatív döntéstámogatási módszertanra alapul, iparosított (vagyis előregyártott, a helyszínen egyszerűen és gyorsan alkalmazható) technológiákat és adat-alapú szoftveres megoldásokat alkalmaz. A projekt által kidolgozott megoldások több mint 60%-kal növelik az épületek energiahatékonyságát, 40%-kal csökkentik a helyszíni építési időt és legalább 10%-kal csökkentik az épület tervezése és üzemeltetése közötti teljesítménykülönbséget.

A projekt során az ABUD Mérnökiroda a magyar, a spanyol, valamint a skót mintaépület-felújításokért felelt, és a különböző technológiák teszteléséért is. A három mintahelyszín egyike a XVIII. kerületi Pestszentimrei Zöld Liget Tagóvoda volt. A felújítás során az óvoda homlokzata innovatív, előregyártott, úgynevezett “Plug & Play” – vagyis moduláris, rendszerbe kapcsolható – szendvicspanelekből készült homlokzati hőszigetelést kapott. Az épület tetőszerkezetét is hőszigetelték, valamint a gépészeti energiaigény fedezésére napelemeket installáltak.

A passzív hőszigetelésnek köszönhetően 32%-kal csökkent az óvodaépület fűtési energiaigénye. Ezen túl az energetikai modellezések szerint összesen 77%-os energiamegtakarítás érhető el éves szinten a felújítás következtében.

A felújításokra általánosságban nem jellemző, hogy kiemelt figyelmet fordítanának az épülethasználók feltérképezésére, tájékoztatására, vagy véleményük kikérésére. A StepUP projekt esetében az érintett felek bevonása is fontos szempont volt, az óvodai dolgozók komfortszintjének több alkalmas felmérésével a tervezett energetikai megoldások az épülethasználók igényeinek és szokásainak megfelelően lettek kialakítva.

A gépészeti felújítás részeként levegő-víz rendszerű hőszivattyút építettek be, mely hűtésre és fűtésre is alkalmas. Emellett négy intelligens hőakkumulátort installáltak a magyar HeatVentors Kft. közreműködésével, mely a megtermelt többletenergiát tárolja. Ez az akár 20-30%-os energiamegtakarítást lehetővé tevő megoldás nyáron kihasználja a hűtési folyamatok éjszakai hatékonyságát, és képes az ekkor hatékonyan előállított hideg energiát tárolni és azt a nappali csúcsidőszakban felhasználni. A hőtároló rendszer a téli fűtési szezonban is hasonló módon segíti elő az épület energiahatékonyságát. A teljes rendszer üzemelését és a fűtési- vagy hűtési energiaigény optimalizációját energiamenedzsment-rendszer biztosítja.

A csoportszobákban a korszerű radiátorok mellett csendes kivitelű, alacsony fordulatszámra beállított fan-coil készülékek biztosítják a nyári komfortot és a télen szükséges magasabb hőmérsékletet. A beépített automatikus szabályzórendszer a beállított elvárt belső hőmérséklet alapján programozza a rendszer elemeinek működését, biztosítva a maximális energiahatékonyságot. Emellett szenzorok figyelik a csoportszobák hőmérsékletét, páratartalmát és szén-dioxid szintjét, továbbá a pedagógusok is visszajelezhetik szubjektív hőérzetüket. A projekt innovációi közé tartoznak még az adatintelligenciát használó szoftveres megoldások, melyek lehetővé teszik a pontosabb tervezést és az épületüzemelés alatti teljesítmény folyamatos ellenőrzését.

A StepUP projekt nemcsak hazánkban, de világviszonylatban is olyan egyedülálló megoldásokat fejlesztett ki, melyek törekednek a mélyfelújítási folyamatok optimalizálására, költség- és időhatékonnyá tételére, ezzel elősegítve minél több épület megújulását. A Zöld Liget Tagóvoda példája is mutatja, hogy a kutatás-fejlesztési projekt technológiai innovációinak köszönhetően kézzelfogható közelségbe került épületeink energiahatékonnyá válása.

Címlapkép forrása: forrás: Kürti János, BP18