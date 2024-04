Új korszak kezdődik a Netflixnél

A Netflix minden fronton verte az előzetes várakozásokat az első negyedévben, emellett pedig a cég azt is bejelentette, hogy a jövő évtől kezdődően nem tesznek közzé negyedéves adatokat az előfizetői létszámról vagy felhasználónkénti átlagos bevételről, mivel a cég mostantól inkább a bevételre, működési árrésre és az ügyfél-elégedettség legjobb mutatójaként szolgáló elkötelezettségre koncentrál - közölte a CNBC

Az év első negyedévében a Netflix 2,33 milliárd dolláros profitot ért el, a bevétel pedig 9,37 milliárd dollár volt. Az EPS pedig 5,28 dollár volt, ami szintén jóval magasabb az elemzők által várt 4,52 dolláros értéktől. Emellett a cég előfizetői bázisa 16 százalékkal nőtt, elérve a 269,6 milliót, ami magasabb az elemzők által várt 264,2 milliós számnál.

A második negyedévre vonatkozóan a cég bevételi előrejelzése azonban enyhén elmarad a Wall Street várakozásaitól.

A Netflix hangsúlyozta, hogy a fő pénzügyi mutatók között mostantól a bevétel és a működési marzs kap majd nagyobb figyelmet. A vállalat szerint az előfizetői létszám már nem olyan mérvadó adat, mint korábban volt, mivel többféle árkategóriájú tagságokat kínálnak. Ennek ellenére azonban úgy fogalmaztak, hogy az előfizetői mérföldkövekről a jövőben is be fognak majd számolni.

A Netflix most már inkább a nyereség növelésére koncentrál olyan stratégiák révén, mint az áremelések és a reklámokkal támogatott tagsági rétegek bevezetése. A befektetők kíváncsian várják további információkat arról, hogyan tervezi a cég folytatni ezt az irányt és hogyan alakulnak majd ezeknek az intézkedéseknek a hatásai.

Emellett megemlítették egy partnerség lehetőségét is a TKO Group Holdings-szel és utaltak arra, hogy szeretnének több élő sporteseményt is közvetíteni platformjukon. Ted Sarandos társ-vezérigazgató szerint még csak most kezdik fejleszteni élő műsoraikat és izgatottan tekintenek erre a lehetőségre.

A Netflix árfolyama idén 16,5 százalékos pluszban van. A befektetők pedig ugyan pozitívan fogadták kezdetben a híreket, a cég papírjai azonban közel 7 százalékos mínuszban nyithatnak.

Címlapkép forrása: Mario Tama/Getty Images