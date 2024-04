Amikor a sci-fi valósággá válik: közelebb vannak a repülő autók, mint gondolnánk

Portfolio 2024. április 22. 15:00

Néhány évvel ezelőtt még a mesterséges intelligenciára is úgy gondoltunk, mint a jövő technológiája, amely csak hosszú évek múltán fog testet ölteni, erre most már a mindennapok része az AI. Hasonlóan futurisztikus koncepció a repülő autó, amely a sci-fi műfaj visszatérő eleme évtizedek óta. Azonban nem is vagyunk olyan messze ettől a jövőtől, mint gondolnánk, sőt, a repülő autók már itt vannak, hiszen több tucat vállalat fejleszti őket világszerte.