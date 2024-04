Egyre kiélezettebb a helyzet a tőzsdéken, még a jó hírek után is csúnyan büntet a piac

A héten teljes erőbedobással fog dübörögni a gyorsjelentési szezon, azonban úgy tűnik, hogy a befektetők a vártál jobb számokat a szokottnál kevésbé díjazzák, míg a vártnál rosszabb számokért keményen megbüntetik a részvényeket - számolt be a Yahoo Finance . Ennek a tendenciának a héten azért is lesz kiemelt jelentősége, mert a világ legnagyobb vállalatai közül többek között a Meta Platforms, a Microsoft, és az Alphabet (Google) is jelent.