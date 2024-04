Új világbajnokságot indít a FIFA, az Apple szerezheti meg a közvetítési jogokat

A FIFA és az Apple közel áll egy megállapodáshoz, amely a technológiai cégnek globális televíziós jogokat biztosítana egy új, egy hónapig tartó, világbajnoksághoz hasonló tornához, amelyet jövő nyáron tartanának meg először az Egyesült Államokban, írja a The New York Times.

Az amerikai lap úgy tudja, hogy a FIFA és az Apple már áprilisban bejelentheti azt a megállapodást, aminek értelmében az amerikai tech cég világszerte közvetíthetné a FIFA új tornáját. Az egyelőre nem világos, hogy az Apple-lel kötött megállapodás tartalmaz-e ingyenes közvetítési jogokat, vagyis hogy a teljes esemény csak az Apple TV+ előfizetői számára lehet elérhető, vagy a nem előfizetők is nézhetik majd a mérkőzéseket.

A tornát először 2025 június 15. és július 13. között rendezik meg, egy olyan időszakban, amikor jellemzően nem rendeznek nagyobb eseményeket, hogy a játékosok a következő világbajnokság előtt egy évvel pihenhessenek a holtszezonban.

A The New York Times arról ír, hogy a FIFA-nak jelentős költségekkel kell számolnia, ha az eseményt az Egyesült Államokban rendezik meg, hiszen több mérkőzést nagy arénákban rendeznek majd, köztük olyan NFL-stadionokban, amelyeket bérelni kell. A FIFA remélte, hogy sikerül olyan nagy szponzorációs partnereket szereznie, akik hajlandóak kifizetni azt a 100 millió dolláros összeget, amelyet a világbajnokság szponzorai ciklusonként fizetnek, de alig több mint egy évvel az esemény előtt még nem jelentettek be nagyobb szponzort.

A FIFA korábban azt mondta, hogy az esemény neve Mundial de Clubes FIFA lesz, de a csapatoknak most azt mondták, hogy ezt felülvizsgálják.

Címlapkép forrása: lupengyu via Getty Images