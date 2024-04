Hol állhat meg a Tesla esése?

Portfolio Investment Day 2024 Hasonló témákkal is foglalkozunk a május 16-i Portfolio Investment Day 2024 konferenciánkon, amelyen a részvétel regisztráció után ingyenes.

Nagyon csúnya, ami a Teslával történik

A tavaly júliusi 299 dolláros csúcshoz viszonyítva már értékének több mint felét vesztette el a Tesla, idén pedig közel 43 százalékos mínuszban van a papír. Legutóbb pedig tavaly január végén állt ilyen alacsony szinten a jegyzés:

Az esés hátterében áll, hogy:

Egyrészt, a csökkenő marzsok ellenére a vállalatnak továbbra is nagyon erős versennyel kell szembenéznie. A kínai gyártókkal pedig csak agresszív árcsökkentésekkel lehet érdemben felvenni a versenyt, ez pedig a befektetők mellett már az elemzőket is egyre inkább aggasztja. Legutóbb éppen néhány napja jelentett be újabb árcsökkentéseket a gyártó.