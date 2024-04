Nagyot nőtt a Gloster 2023-ban

A Gloster korrigált nettó árbevétele 75 százalékkal, 10,3 milliárd forintra, ezen belül a külföldi értékesítésből származó bevétel pedig 130 százalékkal, 4,6 milliárd forintra nőtt 2023-ban. Az előző évhez képest a korrigált EBITDA 29 százalékos bővülést mutat, 976 millió forintot érve el - derült ki a vállalat 2023-as jelentéséből.

Vállalt export céljait túlteljesítve, a korábbi évekhez képest 2023-ban új korrigált árbevételi rekordot felállítva (10 319 millió forint +75%), nőtt a Gloster. 5,7 milliárdon forinton, 46 százalékos növekedéssel zárt a belföldi értékesítés, ennél nagyobb mértékben 130 százalékkal 4,6 milliárdon forinton zárt a korrigált deviza alapú külföldi értékesítés.

A növekedéshez nagyban hozzájárult a Gloster történetének eddigi legnagyobb akvizíciója: a P92 IT Solutions Kft. felvásárlásáról a szerződést a felek 2023. június 15. napján írták alá. Mivel a tranzakciót csak 2023. augusztus 3-án zárták, de az adásvételi szerződés alapján a teljes 2023-as nyereségen a kialakult új tulajdonosi szerkezetnek megfelelően osztoznak a felek, így a most közzétett beszámolóban a P92 időarányos számaival, a teljes éves forgalommal és EBITDA összegével korrigált növekedési adatokat is feltünteti a vállalat.

A cégcsoport 2023-ban túlteljesítette a 2026-os stratégiájában megfogalmazott, az export árbevétel arányára vonatkozó céljait. A most közzétett jelentés szerint a Budapesti Értéktőzsde Standard piacán jegyzett IT vállalat korrigált nettó árbevétele 75 százalékkal 10,3 milliárd forintra nőtt, ezen belül pedig a külföldi értékesítésből származó bevétel 130 százalékos bővülést mutatott a 2022-es évvel összevetve. Az így elért 4,6 milliárd forint külföldi árbevétel pedig a teljes árbevétel 45 százalékát adja, ami már most magasabb, mint a hosszú távú stratégiában megfogalmazott 30-40 százalékos célérték.

Ugyancsak a korábban kitűzött stratégiai céloknál nagyobb mértékben, 63 százalékkal, 6,3 milliárd forintra emelkedett a rendszeres árbevétel aránya 2023-ban. Ezzel a Gloster Csoport hosszútávú teljesítésű, megújuló szerződéseiből származó bevételeinek aránya elérte a 61,1 százalékot a teljes árbevételhez viszonyítva, amely elmarad a 2022-es évben elért aránytól, melynek oka a Rendszerintegrációs üzletág egyszeri projekt bevételeinek emelkedése.

A növekvő árbevétel mellé bővülő korrigált EBITDA is párosult: ezen a soron Gloster 976 millió forintot ért el 2023-ban (az IFRS szerinti EBITDA 730 millió forint volt), ami 29 százalékkal magasabb az előző évvel összehasonlítva.

Az adózott eredményt és az árbevétel arányos EBITDA-t az akvirált 10 cég integrációjával, az IFRS átállással és a tőzsdei kategóriaváltás előkészítésével kapcsolatos egyszeri kiadások csökkentették. A növekedés motorja 2023-ban is a Nemzetközi szoftverfejlesztés üzletág volt, amelynek nettó árbevétele a legutóbbi akvizíciót is beleszámítva +137 százalékkal bővült, ami jelentősen javítja a teljes cégcsoport profitabilitását. Sikeres évet zárt a vállalat Rendszerintegrációs üzletága is, bevétele 56 százalékkal növekedett, de erős időszakot zárt a Gloster Cloud üzletága is, amely annak ellenére tudott felmutatni 19 százalékos növekedést, hogy árbevétele elsősorban a jelenleg inkább stagnáló belföldi piacról érkezik.

A Gloster a P92 akvizíciójával jelentősen növelte a létszámát is, hiszen a cégcsoportban a teljes dolgozói létszám év végén elérte a 274 főt a tavalyi regisztrált 199 főhöz képest.

„Nehéz évben teljesített ismét kiemelkedően a Gloster csapata. Túl vagyunk a cég eddigi legnagyobb akvizícióján, egy tőzsdei kategóriaváltáson, átálltunk IFRS szerinti beszámolóra, miközben organikusan is tudtunk növekedni. Minden elismerésem a csapaté, úgy vélem a befektetők joggal érezhetik: a megfelelő növekedési sztoriba fektettek, amikor részvényeseink lettek. Haladunk tovább a 2026-os stratégia mentén, amihez a Gloster következetesen tartja magát.” – fogalmazott Szekeres Viktor, a Gloster igazgatóságának elnöke. Aláhúzta, hogy a mostani számokból az is látszik, hogy azok a mutatók, amelyeket a társaság vezetése támogató, azaz a növekedést előrejelző mutatóknak tekint (mint a rendszeres és az export árbevétel aránya) magukkal húzzák a cégcsoport fő eredményességi mutatóit (EBITDA, teljes nettó árbevétel).

„Amellett, hogy 2024-ben végrehajtjuk a Gloster Level Up programot, mellyel évi 200 millió forintot takarítunk meg, jelentős energiákat fordítunk a külföldi piacaink további fejlesztésére is. A cél új, prémium piacok felé nyitni, mint a DACH régió, az USA, az Egyesült Királyság és Skandinávia. A program eredményeinek várhatóan látható hatása lesz az adózott eredményre” – emelte ki Szekeres Viktor. Hozzátette, az eddigi tapasztalatok azt mutatják, hogy a kijelölt piacokon elvárt magas szolgáltatási színvonal teljesítéséhez a német piacon szerzett tapasztalat kiváló alapot jelent a Gloster számára.

A Gloster árfolyama ma stagnál, míg idén 4,2 százalékot esett.

