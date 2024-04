Újabb kínai autógyártónál járt Szijjártó Péter

A kínai Great Wall Motors autógyártó vállalatnál járt Szijjártó Péter - derült ki a magyar külgazdasági és külügyminiszter Facebook-posztjából. A bejelentés azért is érdekes, mert korábban arról szólóan jelentek meg értesülések, hogy a Great Wall Motors Magyarországon tervezhet gyárat.

Posztjában Szijjártó a magyar-kínai gazdasági és beruházási együttműködés fontosságát és eredményeit hangsúlyozta.

Emellett beszámolt arról, hogy Kína egyik legnagyobb autógyártó vállalatát, a Great Wall Motorst látogatta meg Baodingban.

Hozzátette, tárgyalópartnereivel egyetértettek abban, hogy az alternatív hajtásláncok jelentik a jövőt az autóiparban, s enélkül nem teljesíthetők a környezetvédelmi célok sem.

A hónap elején a Portfolio is beszámolt róla, hogy néhány hete egy jól értesült kínai szakértő azt jelezte a Vsquare-nek, hogy a nyolcadik legnagyobb kínai elektromos autógyártó, a Great Wall Motors, fog a Pécs melletti Bicsérdre érkezni. Akkori hírlevelében az oknyomzó portál felemlegette, hogy március közepén ezt az információt elsőként az mfor.hu meg is írta a magyar sajtóban, amit számos kormányközeli lap is átvett, de a Miniszterelnöki Kabinetiroda felőli jelzésre mindegyik cikket törölték.

Címlapkép forrása: Facebook