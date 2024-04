Ezek lesznek az idei Sziget újdonságai: jól fogynak a bérletek Magyarországon is

A fesztiválszcéna folyamatos változása és a látogatói igények sokfélesége minket is évente újabb fejlesztésekre ösztönöz. Ennek fényében idén is találkozhatunk újabb megoldásokkal a fesztiválon, de a programhelyszínek kialakításánál is több újítást jelentettek be a Sziget szervezői csütörtöki sajtótájékoztatójukon.

Kádár Tamás, a Sziget főszervezője elmondta, hogy higiénia terén az európai fesztiválok élvonalában is példaértékűek a szolgáltatásaik, ezt nem csak a látogatók, de a nemzetközi fesztiválszcéna szakemberei is elismeréssel nyugtázták. A Sziget látványvilága is nagyot színesedett úgy a vendégtérben, mint a programhelyszínek tekintetében. A fenntarthatóság terén is sokat fejlesztettek, és kiemelte még a fesztiválon igénybe vehető szállások változatos kínálatának és szolgáltatásainak sokszínűségét.

Beszámolt arról is, hogy az elővételes jegyidőszakban nagyon megugrott az eladott bérletek száma: "Külön fontos számunkra, hogy a magyar látogatók vásároltak – hosszú évek után először – a legtöbben Early Bird hatnapos bérleteket. A napijegyek árait pedig idén átlagban nem emeltük, sőt, a diákjegyekkel és a 21 év alattiaknak idén bevezetett „U21” bérlet megjelenésével a fiatalok - az első időszakban - a tavalyinál is olcsóbban juthattak bérlethez.”

Kiemelt szempont a vendégélmény fokozása

„A fesztiválszcéna folyamatos változása és a látogatói igények sokfélesége minket is évente újabb fejlesztésekre ösztönöz” – folytatta Kádár. Ennek fényében idén is találkozhatunk újabb megoldásokkal a fesztiválon, de a programhelyszínek kialakításánál is több újítást jelentettek be a Sziget szervezői. Egyrészt már a bejárat utáni fogadótér is egy új képet mutat. A vendégközpontú és még gördülékenyebb ügyfélkezelést segítendő, a vendégeket egy új Welcome Zone fogadja majd, itt kerül kialakításra a megújult Városközpont is, ahol elérhető lesz minden olyan szolgáltatás, ami a látogatóknak nagy segítség a fesztivál forgatagában.

A szervezők átalakítják a Nagyszínpad közönségterét is. Egyrészt kialakítanak egy kordonnal elkülönített „fan pit”-et, egyfajta rajongói zónát, valamint további újítás, hogy a koncertek jobb élvezhetősége érdekében eltűnik a közönségtér közepén álló keverőtorony (FOH), ehelyett a nézőtér két szélén álló kisebb építmény veszi át ennek szerepét.

Tavaly a legnagyobb kihívást az jelentette, hogy a már régóta felújításra szoruló, így az áteresztő képességében biztonsági okokból visszafogott K-híd miatt, a nagy világsztárok koncertjei után a látogatók kiengedése lelassult. „Sajnos a K-híd felújításáról továbbra sincsenek bíztató hírek, csak ígéretek, ezért a tömegirányítás terén igyekszünk újabb megoldásokat bevezetni, hogy a koncertélményt ne írja felül a sorban állás” – mondta Kádár.

a Nagyszínpad táncteréről egy új útvonalon irányítják a közönséget a kijárat felé.

Technikai újítás, hogy több helyen lesznek olyan digitális információs táblák, ahol valós idejű adatokkal tájékoztatják a közönséget, hogy egyes útvonalakon mennyi idő alatt lehet a kijáratot vagy a taxi szolgáltatásokat elérni. A nagy érdeklődésű fesztiválnapokon - igény szerint - a H-híd irányába is megnyitják a gyalogos forgalmat, ezzel is elkerülve a feltorlódást. A H-hídtól éjszakai buszjáratok is közlekednek majd a Margit híd irányába, de sűrítik a hajójáratokat és a taxis közlekedésben is lesznek majd változások, például egy új taxidroszt a H-híd irányában.

Biztonságosabb fesztiválozás

A Sziget, a napi 95-ezres befogadó képességével Magyarország – ha úgy tetszik – 10. legnagyobb „városa”, a látogatók biztonsága és egészségügyi ellátása mindig is kiemelt szempont volt a szervezők részéről. A biztonsági és ellátási rendszer továbbra is úgy készül, hogy a nagyvárosnyi közönséget védeni és szolgálni tudja. „Az elmúlt több mint 30 év tapasztalatai alapján azt gondoljuk, hogy jól ismerjük azokat a kiemelt eseteket, amikre mindenképpen fel kell készülni, de fontosnak tartjuk, hogy a látogatók is vigyázzanak magukra és egymásra. Az információs felületeink bővítésével arra törekszünk, hogy ezután is minden kérdésre legyen hatékony válasz, a Sziget Városközpontban pedig minden eshetőségre szeretnénk megnyugtató, “egyablakos” megoldást nyújtani.

Az idei fejlesztéseinkkel nem csak abban lépünk előre, hogy még hatékonyabban kezeljük a problémákat, de abban is, hogy a látogatók komfort- és biztonságérzetét is növeljük

– mondta Kádár. Ennek érdekében olyan „segítő zónákat” hoznak létre a fesztiválon, ahol nyugodt körülmények és szakmai segítség várja azokat, akik esetleg pánikroham, vagy bármilyen mentális és pszichés probléma miatt kérnek segítséget. Az egészségügyi ellátás terén pedig a balesetek többségét jelentő bokaficam vagy egyéb sérülések ellátásán túl egy olyan “védőhálót” igyekeznek biztosítani, mely az egészségügyi problémával élők - mozgáskorlátozottak, cukorbetegek vagy gyógyszer szedésre kötelezettek, stb. - számára nyújt biztonságos szórakozást.

Vendéglátás: változatos kínálat, kényelmi szolgáltatások, környezettudatos megoldások

A tavalyi fejlesztéseket megtartva, illetve továbbfejlesztve, változatos kínálattal, kényelmi szolgáltatásokkal és „pénztárcabarát” ételekkel készül a Sziget a vendéglátás terén. Továbbra is konyhás blokkokban, azaz food-court-okban kínálják az ételeket a tavalyihoz hasonló elrendezésben úgy, hogy mindenki megtalálja a számára kedvező kínálatot. A választékban ugyanúgy lesznek magyaros ízek, mint nemzetközi ételek. Kádár Tamás elmondta, hogy

az ételt kínáló helyeknek minimum egy, ún. pénztárcabarát ételt kell tartaniuk, ezeket a szervezők előre egyeztetik a vendéglátósokkal, és folyamatosan ellenőrzik a kínálatot is.

„Jelenleg folynak az egyeztetések a vendéglátósokkal a kínálatról és az árakról is egyaránt” – mondta Kádár. „Egyrészt arra kértük a partnereinket, hogy általában a tavalyinál olcsóbb árak legyenek az irányadóak, másrészt a „budget-friendly” ételeknél a megfizethetőség és a tartalom a látogatók elégedettségét szolgálja. A sült krumpli-szósz kombó nem alternatíva” – tette hozzá a főszervező. Elmondta, hogy idén is lesznek a fesztivál területén – főleg a VIP részen – prémium kategóriás egységek, de nem ebből kell messzemenő következtetéseket levonni a Sziget általános árait illetően.

A vendéglátás terén idén is kiemelt szempont a környezettudatosság. A szerződött partnerek a műanyag zacskók, nejlontáskák, eldobható tányérok, evőeszközök és egyéb csomagolóanyagok helyett kizárólag papír vagy környezetbarát, lebomló anyagokból készült kellékeket használhatnak. Előnyt jelent, ha a vendéglátósok energiatakarékos megoldásokat választanak, ha a standjaikat környezetbarát anyagok felhasználásával alakítják ki, ha az alapanyag beszerzéseik során a fenntarthatóság kiemelt szerepet kap. 2024-ben, a tavalyi évhez képest egy szigorúbb kritériumrendszer alapján ellenőrzik a vendéglátó egységeket a szervezők. Ezzel a lépéssel is igyekeznek egy még környezettudatosabb, jelentősen kisebb karbonlábnyomú vendéglátást kialakítani, figyelmet fordítva a látogatók szemléletformálásra is. További újítás, hogy

a korábbi ivóvízközpontok a food court-okban elhelyezett ivóvízvételi lehetőségekkel is bővülnek idén.

A Sziget, a Green Deal Circular Festivals, azaz a teljesen körforgásos és klímasemleges fesztiválokért küzdő, élvonalbeli európai fesztiválok közösségének aktív tagjaként 2023-ban már pontos, más fesztiválokkal összehasonlítható adatokat gyűjtött a fesztivál ökológiai lábnyomáról öt témakör, az energia, anyagáramlás, utazás és szállítás, víz és vendéglátás mentén.

A szervezők azt is bejelentették, hogy az idei fesztivál nyitónapjának sztárfellépője az ausztrál Kylie Minogue lesz, de fellép többek között Liam Gallagher, Martin Garrix és Fred again... is.

Címlapkép forrása: Istvan Bielik