Megcsapták az amerikai tőzsdéket, de már oldódik a hangulat

A nyitásban elszenvedett jelentős esés óta kapaszkodnak feljebb az amerikai részvénypiacok, azonban még mindhárom vezető tőzsdeindex a negatív tartományban jár: Dow: -1%, Nasdaq: -0,7%, S&P 500: -0,5%.

Az elemzők és a befektetők azóta is a délután megjelent amerikai GDP-adatokat értelmezik, és kezdenek feloldódni az első sokkszerű reakciókból. A MarketWatch beszámolója arra is kitér, hogy Janet Yellen amerikai pénzügyminiszter is magabiztos nyilatkozatot adott az USA gazdaságának állapotáról.