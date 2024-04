Masszív célárat adott az Equilor a Glosterre

Portfolio Investment Day 2024 Hasonló témákkal is foglalkozunk a május 16-i Portfolio Investment Day 2024 konferenciánkon, amelyen a részvétel regisztráció után ingyenes.

Múlt héten közzétette a Gloster a 2023-as üzleti évre vonatkozó éves jelentését, az eredményekbe a Gloster már korábban is betekintést adott egy prezentáción keresztül a befektetőknek.

Feltehetőleg lezárul a Gloster akvizíciókkal tarkított időszaka, ezek után a fókusz a vállalat szerint a belső szinergiák kihasználására, és a működési hatékonyság fejlesztésére kerül – kezdi elemzését az Equilor.

A társaság IFRS szerinti árbevétele 8995 millió forint volt, 52 százalékkal felülmúlva az előző évi árbevételt. Az éves EBITDA, azaz az értékcsökkenéssel korrigált üzemi eredmény, elérte a 730 millió forintot, azonban mindössze 5 százalékkal tudott növekedni a tavalyi eredményhez képest. A Gloster adózott eredménye 71 millió forinttal csökkent éves alapon. Az IFRS szerinti eredményt a Gloster több tényezővel is korrigálta, ami véleményük szerint pontosabban reprezentálja a társaság működését. A főbb korrekciók közé tartozik, a P92 január-július havi teljesítményének figyelembevétele, az alapítás-átszervezés költségeinek aktiválása, valamint a fizetendő KIVA átsorolása a személyi jellegű ráfordítások közül az adófizetési kötelezettség sora. Ezeket a korrekciókat figyelembe véve a Gloster árbevétele 75 százalékkal emelkedett az előző évhez képest, 10 319 millió forintra, és az EBITDA is 29 százalékkal emelkedett 976 millió forintra.

Az IFRS szerinti EBITDA marzs a 8,1 százalékra romlott a 2022-es 11,8 százalékról, és a korrigált eredmény alapján számolt marzsok is romlást mutattak az előző évhez képest, amelyek 12,8 százalékról 9,5 százalékra csökkentek. Az eredménykimutatásban a főbb költségtételek, köztük az eladott áruk és szolgáltatások, igénybe vett szolgáltatások és a személyi jellegű ráfordítások is az árbevétel növekedési ütemét meghaladó mennyiségben emelkedtek. Ezek közül is az igénybe vett szolgáltatások mértéke emelkedett a legjelentősebb mértékben, 77 százalékkal felülmúlva a korábbi évet. Ennek a költségsornak az emelkedését az Equilor meglátása szerint az alvállalkozói díjak duplázódása tolta fel ilyen jelentős mértékben, aminek értéke egy milliárd forint fölé nőtt a 2023-as év során.

Az üzletágak közül a leglátványosabb növekedés a nemzetközi szoftverfejlesztés üzletágban látszik, aminek az erős, 69 százalékos növekedése, részben a P92 és a 2022-es felvásárlásoknak köszönhető. A korrekciókat figyelembe véve ez az üzletág még jelentősebb, 137 százalékos növekedést tudott elérni. A szoftverfejlesztési szegmenst szorosan követi a rendszerintegrációs üzletág 56 százalékos növekedése, míg a felhő üzletág a többi üzletághoz képest kisebb, de mégis jelentős 19 százalékos növekedést tudhat maga után.

Az éves jelentésben további részletek derültek ki a P92 akvizícióról is, például hogy a P92 és a leányvállalatait a Gloster 1131 millió forintos áron vásárolta meg, amiből év végéig 331 millió forintot fizetett ki a Gloster készpénz formájában.

Mérlegoldalon megemlíthető, hogy a Gloster készpénzállománya minimális mértékben csökkent a tavalyi év során, ami a cash flow kimutatás alapján a nagy részben a pozitív, 566 millió forintos működési cash flownak köszönhető, azonban ezt a tőkekiadások 589 millió forintra rúgó összege döntően fel is emésztette. Mindezek ellenére a működési cash flow jelentős pozitív összegét pozitív fejleménynek tekinti az Equilor.

A marzsok több, mint 3,7 százalékpontos csökkenése kiábrándító eredménynek számít – olvasható az elemzésben. Az idei évben nagy figyelemmel fogja követni az Equilor a Level Up program alakulását, és azt, hogy vajon a Gloster sikeresen fel tudja-e tornázni a marzsait.

Címlapkép forrása: Portfolio