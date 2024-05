Űripari cégben szerez részesedést a 4iG

A 4iG leányvállalata, a 4iG Űr és Technológiai Zrt. (S&T) Befektetési és Szindikátusi Szerződést kötött a Space Oddity Kft.-vel a Remred 45 százalékos részesedésének megszerzésére tőkeemeléssel. A 4iG februárban jelentette be, hogy újabb űripari cégben, a Remredben szerez érdekeltséget, most az is kiderült, pontosan hogyan.

A befektetés során az S&T összesen 25 millió eurót fektet be a Remredbe, pénzbeli hozzájárulással, két ütemben megvalósuló, ázsiós tőkeemelés révén. Az ázsiós tőkeemeléssel az S&T részesedési aránya már az 1. ütem eredményeként eléri a Remred alaptőkéjének 45%-át. A 2. ütem során a pénzbeli hozzájárulás egy része tőketartalékba kerül, megvalósításának határideje legkésőbb 2025. január 31. napja.

A Remred csaknem 50 évnyi űrmérnöki szaktudással és tapasztalattal rendelkező magyar űripari vállalat, amely partnere, illetve beszállítója a világ vezető űrügynökségeinek, így például az Európai Űrügynökségnek (ESA), a NASA-nak, vagy a Japán Űrügynökségnek (JAXA) is. A Remred űrtechnológiai központ megvalósítására készül, amely Európában egyedülálló moduláris technológiájával és kialakításával – alkalmas lesz legfeljebb 400 kg tömegű műholdak összeszerelésére is. Az akvizícióval a 4iG Csoport tovább erősítheti globális jelenlétét a műholdas piacon, a tervezett űrtechnológiai központ megvalósításával pedig a cégcsoport a nemzetközi gyártói piacra is hamarosan beléphet – áll a cég közleményében.

