Magyar kutatók is dolgoznak rajta, hogy ne a szeméttelepen végezzék a napelemek

Világszerte mind több napelem ér élettartama végére, és bár újrahasznosításuk nyereséges tevékenység lehet, több ok miatt jelenleg a használt panelek akár 90%-a is hulladéklerakókban végzi. Egy, a Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Közhasznú Nonprofit Kft. részvételével indult európai nemzetközi konzorcium által indított projekt azt a célt tűzte ki maga elé, hogy változtat ezen.

Az év elején egy 11 ipari, akadémiai, nonprofit és kutatási partnert - köztük egy magyar szereplőt is - magába foglaló európai konzorcium hároméves projektet indított azzal céllal, hogy demonstrálja a napelemek újrahasznosításának életképességét. A fotovoltaikus napelemek által tartalmazott szilícium ilyen módon másodlagos nyersanyagként való felhasználására fókuszáló projekt az életciklusuk végére ért modulok újrahasznosíthatóságával és újrahasználhatóságával kapcsolatos összes műszaki, gazdasági és környezetvédelmi szempontot figyelembe kívánja venni.

A napelemek újrahasznosítása nyereséges tevékenység lehet, ez azonban több tényező függvénye, ezért napjainkban a kiszolgált panelek mintegy 90%-a hulladéklerakókban végzi.

A 9 millió eurós költségvetéssel induló projektnek számos technológiai célja van. A pv magazine beszámolója szerint az egyik ilyen célkitűzés az, hogy az elhasználódott fotovoltaikus (pv) panelek újrahasznosítására irányuló legmodernebb európai gyakorlatok értékelésére építve a csapat kidolgozzon egy olyan rendszert, amellyel teszteli a paneleket újrafelhasználás vagy javítás céljából.

A konzorcium a fenti szempontokat figyelembe vevő eljárást kíván kidolgozni a nem újrafelhasználható panelek szétszerelésére annak érdekében, hogy az értékes szilíciumot kinyerjék azokból. Ezenkívül a projektcsapat olyan új technológiákat is alkalmaz, amelyekkel az így kinyert szilícium az új napelemek és akkumulátorok előállításához szükséges minőségre tisztítható.

A konzorcium tagjai között belgiumi székhelyű szelektív hulladékgyűjtő és újrahasznosító társaság, lett nonprofit innováció- és technológia-orientált vállalkozástámogatási központ, a mikro-, illetve nanoelektronika területén aktív olasz k+f társaság, a Szlovák Műszaki Egyetem, valamint több francia partner (megújulóenergia-termelő létesítményeket fejlesztő cég, az összeszerelési folyamatok automatizálására specializálódott társaság, napelemgyártó startup, nonprofit energiahatékonysági szervezet, illetve állami kutatóintézet) mellett a magyar Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Közhasznú Nonprofit Kft. is megtalálható (bővebben lásd a keretes írást).

A projekt koordinátora a Sipow, egy norvég startup cég, amely monokristályos tiszta szilíciumot kíván előállítani innovatív, alacsony költségű módszereket, illetve a napelem-panelek élettartama végén hulladékból nyert szilíciumot alkalmazva.

A konzorcium nem az egyetlen olyan csoport, amely innovatív megoldásokat keres az élettartamuk végére ért fotovoltaikus panelek hasznosítására. Ugyanezt a célt tűzte ki maga elé mások mellett a francia székhelyű Rosi Solar és az olasz Tialpi, valamint a japán Rexia Corporation, amely a Marubeni Corporation és a Hamada konglomerátumok vegyesvállalata. Ebbe a körbe tartozik továbbá az Egyesült Államok Energiaügyi Minisztériumának Nemzeti Megújuló Energia Laboratóriumának (NREL) és az ausztrál Új-Dél-Walesi Egyetem kutatócsoportjai is.

A Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Közhasznú Nonprofit Kft. célja a hazai vállalatok versenyképességének és hatékonyságának növelése sikeres innováció és technológiatranszfer révén, szoros együttműködésben vezető hazai és külföldi partnerintézményekkel. A társaság megrendelőinek számára – ez jelenleg több mint 200 vállalatot jelent – komplex tudományos és műszaki megoldásokat kínál több szakterületen, amelyek hozzájárulhatnak versenyképességük növeléséhez. A Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Közhasznú Nonprofit Kft. együttműködik az állami, az akadémiai szféra, a felsőoktatás intézményeivel és azok kutatási központjaival, az innovációs összekötő szerepét is betöltve számukra az alkalmazott kutatás-fejlesztési és technológia transzfer tevékenységen keresztül.



A társaság honlapján olvasható bemutatkozás szerint szellemi műhelyként, kutatói és szakértő csapata révén képes a felmerülő ipari kutatás-fejlesztési igényeket nemzetközi összehasonlításban is magas szakmai színvonalon kiszolgálni, és azokat az ötlettől a megvalósulásig eljuttatni. A nonprofit kft. aktív szerepet vállal nemzetközi konzorciumépítésben, hálózatosodásban, illetve európai uniós kutatási, fejlesztési és innovációs pályázatokban is, valamint technológiai inkubációs tevékenységet is végez. A társaság küldetésének tekinti, hogy egyfajta katalizátorként, kiemelkedő technológiai színvonalú és nemzetgazdasági szinten is számottevő, magas hozzáadott értéket közvetítő nemzetközi és hazai projektekben vegyen részt, amelyek hasznosulásukkal jelentős mértékben képesek szolgálni a társadalmi jólétet.

