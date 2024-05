A pesti Csikágó újraéled

Budapest talán egyik legtöbbször sztereotipizált városrésze a VIII. kerület. A negatív konnotációktól most elvonatkoztatva gondoljunk csak bele, hogy a területén található a Palotanegyed, illetve megannyi ismert galéria választotta ezt a környéket székhelyéül. A nyolcadik alkalommal megrendezésre kerülő Műtárgyak Éjszakája Fesztivál idén több mint 100 művészeti programot sorakoztat fel. Ezekből válogattunk számotokra, különös figyelmet fordítva a VIII. kerület művészeti, kulturális sokszínűségére.

1. Magyar Nemzeti Múzeum, Mesélő falak - Épülettörténeti séta

május 23. csütörtök 17:00-18:00

Magyar Nemzeti Múzeum, Forrás: Műtárgyak Éjszakája Fesztivál

Kíváncsi vagy egy valódi idő- és térbeli utazásra Magyarország első nemzeti múzeumában? A MÉF programjai között megtalálod a Nemzeti Múzeum izgalmas túráját, ahol nem csupán a klasszicista épület történetéről hallhatsz többet, hanem az itt megfordult híres történelmi személyekről is.

2. Művészeti séta Simkó Beatrix Trisha, koreográfus és kortárstáncművésszel – Kortárs képzőművészet más szemmel

május 24. péntek 16:00-18:00

Kortárs képzőművészet más szemmel, Forrás: Műtárgyak Éjszakája Fesztivál

A séta keretében minden helyszínen mini tárlatvezetésen vehetnek részt a regisztrált vendégek. A mini tárlatvezetések célja, hogy a szakmai áttekintés mellett, további szempontok és benyomások alapján mutassa be a kortárs képzőművészeti alkotásokat.

Találkozó a Bura Galériában. A séta további állomásai: am projects, TOBE Gallery és TOBE Cabinet, Czigány Enikő Stúdió

3. Paulheim-Weninger villa, „Csikágó GangStars” – Kortárs művészek a házban

május 24. péntek 16:00-17:00

Csikágó GangStars a Paulheim-Weininger villában, Forrás: Műtárgyak Éjszakája Fesztivál

A tárlatvezetés célja, hogy az új kontextusba helyezett műtárgyakról minél több háttérinformációt megtudjunk, közelebb kerülhessünk hozzájuk.

Szakál Éva Out of focus sorozatában az internetes böngészés közben megörökített elmosódó képeket mutatja be – miközben az asszociációknak is teret engednek, határozott jelentéssel is rendelkeznek.

Mátyási Péter képzőművész kihalt növényeket ábrázoló „portrésorozatának” fókuszában az ember és a természet viszonya bontakozik ki.

Máriás István, vagy művésznevén Horror Pisti csempékre festett, a hétköznapi életből kiragadott pillanatai az átalakuló világunk kérdéseivel, a szürrealitással, illetve a giccs tárgyával foglalkoznak.

A programon továbbá felfedezhetitek a pesti Csikágó egyik ikonikus társasházát és történetét.

Ha a pénteki alkalomról lemaradnál, a program elérhető a következő időpontban is: május 25. szombat 16:00-17:00

4. Bélyegmúzeum, A miniatűr tervezés kihívásai – a kicsinyítés buktatói

május 25. szombat 14:00 - 16:00

Bélyegmúzeum, Forrás: Műtárgyak Éjszakája Fesztivál

Gondoltad volna, hogy minden bélyeget először egy A4-es méretű papíron terveznek meg? Lehetséges-e ezt a méretet egy pár centiméteres műalkotásra lekicsinyíteni minden változtatás nélkül? Van-e kapcsolat a bankjegyek és a bélyegek tervezése és előállítása között? Belegondoltál már abba, hogy a bélyeg egy kommersz termék? És abba, hogy vannak igazán egyedi darabok?

A résztvevők a fenti kérdésekre szakmai előadás keretében kaphatnak válaszokat sikeres és tapasztalt bélyegtervező művészektől. Színes háttértörténetek elevenednek meg megvalósult és nem megvalósult munkákhoz kapcsolódóan, ahol az előadó és vendégei példákkal szemléltetve mutatják be, hogy mitől néz ki jól egy bélyeg. Végezetül érinteni fogják azt a kérdést is, hogy ez a műfaj már a kezdetektől fogva magában hordozta-e a kommerszet, vagy itt léteznek olyan műalkotások, melyek esztétikájukban kitörtek a korlátok közül.

5. Molnár Ani Galéria, Kurátori tárlatvezetés Imre Kocsis egyéni kiállításán Dr. Mészáros Flórával

május 24. péntek 18:00-19:00

Kurátori tárlatvezetés Imre Kocsis egyéni kiállításán, Forrás: Műtárgyak Éjszakája Fesztivál

Imre Kocsis munkásságában konzisztensen a fekete és a fehér színek formai erejét és pragmatikus tartalmát reprezentálta. A két szín és az alapformák adta lehetőségek révén a variációs sémákkal játszott el grafikáin és festményein, míg installációival megváltoztatta a hagyományos térérzékelést. Kocsis a német és nemzetközi konkrét és konstruktivista mozgalmak elismert tagjává vált élete folyamán.

Dr. Mészáros Flóra, aki a nonfiguratív művészetből doktorált a Sorbonne-on, ezúttal Imre Kocsis nemzetközi és magyarországi kontextusba helyezésének megkezdését tűzte ki célul kurátori munkájában.

6. Neonséta - városi séta a neonok nyomában – a CSŐ! Budapest neon vezetésével

május 25. szombat 12:00-14:00

Neonséta, Forrás: Műtárgyak Éjszakája Fesztivál

Ezen a sétán igazi, kihalófélben lévő egzotikumokat figyelhettek meg... Az avatatlan szem átsiklik felettük, rozsdás, hiányos darabjaik napközben beleolvadnak a város szürke masszájába, teljes valójukat csak sötétedés után mutatják meg. Egykor dalok, videoklipek és fotósorozatok ihletői voltak, ma már pár elszánt gyűjtőn és ravasz neonvadászon kívül nem sokan foglalkoznak velük. A sétán felelevenítjük az utolsó budapesti neonreklámok keletkezésének történetét és körülményeit.

7. De miért monokróm? - Látogatás Czigány Enikő műtermében

május 25. szombat 16:00-17:00

Látogatás Czigány Enikő Műtermében, Forrás: Műtárgyak Éjszakája Fesztivál

Igazán egyedülálló kiállítással készül a művész: a Műtárgyak Éjszakája Fesztivál alkalmából egy pop-up kiállítást nézhetnek meg a látogatók Czigány Enikő legfrissebb kész (vagy éppen készülőfélben lévő) műveiből.

Az alkotások kiindulási pontja mindig a művészt, a minket körülölelő természeti környezet, a táj, amibe az ember a létfenntartás egyszerű okából beleavatkozott, nyomokat hagyott benne, és ennek egyes elemei, alakzatai számára önálló életre kelnek, és egy teljesen új esztétikai értéket hoznak létre.

Hogyan jut el egy gondolat monokróm alkotásokig? A természet utáni festés hol lépi át az absztrakció határát?

Szerző: műtárgy.com

Címlapkép: Budapest VIII., Budapest VII. - Rákóczi út az Astoria kereszteződés irányából nézve. Balra a Síp utca, jobbra a Puskin utca., 1959

Címlapkép forrása: Fortepan / Budapest Főváros Levéltára / BRFK helyszínelési fényképei