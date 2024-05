Bemutatta frissített stratégiáját az AutoWallis

750 milliárd forintos árbevételt és 40 milliárd forintos EBITDA nyereséget tervez 2028-ra az AutoWallis Csoport, ezzel mindkét mutató esetében megduplázhatja tavalyi eredményeit. A 16 országban 24 autómárkát képviselő, regionálisan meghatározó autókereskedelmi és mobilitási szolgáltató a következő időszakban is évi 2-3 akvizíciót tervez, és az intenzív növekedési szakaszt követően a menedzsment 2026 után osztalékfizetésre kíván javaslatot tenni.

Duplázódó árbevételt és nyereséget, továbbá nemzetközi növekedési sztorit tervez 2028-ig az AutoWallis Csoport frissített stratégiájában, melyben a vállalat bemutatta módosított tervszámait és osztalékfizetési tervét is.

A lépésre azt követően került sor, hogy az autókereskedelmi és mobilitási szolgáltató több pénzügyi mutató esetében már tavaly meghaladta a korábban 2025-re kitűzött céljait. 2019-es tőzsdére lépése óta óriásit növekedett az AutoWallis Csoport: árbevétele négyszeresére, nyeresége tízszeresére ugrott azóta, köszönhetően a következetesen végrehajtott stratégiának.

Müllner Zsolt, az AutoWallis elnöke kifejtette, hogy a Csoport bővülése az elmúlt öt évben elsősorban tranzakciós volt, miközben organikus növekedése is felülmúlta az iparági trendet. A régiós szinten meghatározó pozíciójú AutoWallis 2019 óta 48 milliárd forintot vont be a tőkepiacról, az általa képviselt márkák száma pedig 9-ről 24-re nőtt, ezen időszak alatt 11 akvizíciót hajtott végre, és 16 országra bővítette ki tevékenységét. Müllner Zsolt kiemelte, hogy az elmúlt években mutatott kiemelkedő, trendszerű növekedés eredményeként az AutoWallis mára nemzetközi csoporttá vált: bevételének több mint fele tartósan a külföldi piacokról származik. A növekedést a vállalat olyan gazdasági kihívások között teljesítette, mint a COVID-járvány, az autógyártást is érintő ellátási lánc problémák, a magas inflációs környezet, valamint a mindezek mellett dráguló finanszírozás. Az AutoWallis Csoport növekedése mindvégig válságállónak bizonyult, amely a hatékonyan diverzifikált márka- és országportfólió mellett a tudatosan követett stratégiának volt köszönhető. A folyamatos fejlődésnek köszönhetően a Budapesti Értéktőzsde Prémium kategóriájában jegyzett vállalat minden téren szintet lépett, így az AutoWallis a következő időszakban a nemzetközi befektetők figyelmének növekedésére számít – emelte ki a társaság elnöke.

Az AutoWallis frissített növekedési stratégiájában azzal számol, hogy 2028-ig a tavalyi több mint duplájára, akár 750 milliárd forintra emelkedhet árbevétele. Ez 15 százalékot éves növekedési ütemet jelent.

Forrás: AutoWallis

Hasonló növekedési ütem mellett a vállalat EBITDA nyeresége is duplázódhat, azaz közel 40 milliárd forintot érhet el 2028-ig.

Forrás: AutoWallis

A vállalat adózás előtti eredménye is hasonló mértékben, évente 16 százalékos növekedési ütem mellett 2028-ra 25 milliárd forintot érhet el, ami több mint a duplája a 2023-as eredménynek.

Forrás: AutoWallis

Bukta Gábor, a Concorde elemzési üzletágvezetője az AutoWallis értékeltségéről beszélve elmondta, hogy a magyar papírok alapvetően is alacsony értékeltségi szorzókon forognak, azonban az AutoWallis a jelentős növekedési sztori miatt kiemelten érdekes. Hozzátette, hogy a nagy növekedés magasabb értékeltségi szorzókat érdemelhet. Ha a növekedési sztori, és a magas marzsok megmaradnak, az jelentősen emelheti a részvények árfolyamát - zárta előadását Bukta Gábor. A frissített számok jelenleg nincsenek beépítve a Concorde modelljébe, az elemzőház célára jelenleg 218 forinton áll, míg az AutoWallis részvénye pénteken 151,5 forinton zárt. A Concorde előrejelzésében 534 milliárd forintos bevétellel számolt, szemben a frissített stratégiában szereplő 750 milliárd forinttal, míg az elemzőház EBITDA-várakozása 27,7 milliárd forint volt, az AutoWallis mostani előrejelzése pedig 40 milliárd forint.

Ormosy Gábor, az AutoWallis vezérigazgatója kifejtette, hogy a növekedést a társaság tovább javuló működési hatékonyság mellett tervezi elérni. Az öt év során a társaság az organikus növekedés mellett továbbra is évi 2-3 akvizícióval tervez a gazdálkodásában, miközben továbbra is célja, hogy az általa jelenleg lefedett országokban minél több, már képviselt márkával jelenjen meg kiskereskedelmi téren is szélesítve a portfólióját.

Az iparági trendekre kitérve Ormosy Gábor elmondta, hogy az EU-s szabályozás fordulóponthoz érhetett az erőltetett elektrifikáció kapcsán, hiszen jelentős regionális különbségek látszanak az adoptációban, ráadásul lassabban történik meg az elektromos autók terjedése, mint korábban arra számítani lehetett. A cégvezér emellett beszélt a kínai autógyártók térnyeréséről, amelyek számára az elektromos autós adoptáció üvegplafont jelenthet. A kínai márkák között komoly lemorzsolódás és konszolidáció várható – a győztesek viszont hosszú távú pozíciókat szerezhetnek.

A stratégiában az AutoWallis továbbra is a középkelet-európai régió országaiban kíván terjeszkedni, miközben a képviselt márkák bővítésén is dolgozik, különös tekintettel a feltörekvő gyártókra és márkákra.

Ormosy Gábor elmondta: az AutoWallis azzal számol, hogy a bővülés intenzívebb része 2026-ig tarhat, amit egy stabil, normalizálódó növekedési fázis követhet.

A vállalat ebben az időszakban nem tervez újabb tőkeemelést, a stratégia megvalósítását a megtermelt nyereségből és más, elsősorban kötvény- és banki forrásokból tervezi finanszírozni. Ennek alapján a társaság vezetése

2026 után kiszámítható, hosszú távú osztalékfizetésre kíván javaslatot tenni a részvényeseknek.

A 2028-ig terjedő időszakban az AutoWallis tovább tervezi erősíteni tőkepiaci jelenlétét, így cél az ESG minősítés megszerzése, további zöld finanszírozási lehetőségek elérése és az elemzői lefedettség bővítése, a sajátrészvények vásárlása, továbbá a részvényesi kör bővítése nemzetközi intézményi befektetőkkel. Ormosy Gábor emellett beszélt a dual listing, vagyis egy másik tőzsdén való részvénybevezetésről, azonban a cégvezer szerint ez akkor merülhet fel valós lehetőségként, ha az adott országban - Csehország, Lengyelország, és Románia jelent meg a prezentáción - akkora méretűre nő az AutoWallis, hogy legyen értelme a helyi forrásbevonásnak.

Címlapkép forrása: Portfolio