Közkeletű tévhit dőlt meg a csalásokról

A hazai felnőtt lakosság többsége, 56%-a került már olyan helyzetbe, hogy interneten keresztül vagy bankok nevével visszaélve megpróbálták megkárosítani, az áldozattá válás nem függ a társadalmi és a demográfiai helyzettől - derül ki a CIB Bank kutatásából. A banki csalásokról a Portfolio Financial IT konferenciáján is szó lesz. Regisztráció és részletek itt!