Rejtélyes „betegség” egy légitársaság járatain, több százan maradtak otthon

Az Air India fapados légitársaság több tucat járatot törölt, miután több száz légiutas-kísérő beteget jelentett – írta meg a Financial Times . Minden valószínűség szerint a sztrájk sajátos formájáról van szó.

A Tata Sons konglomerátum által 2022-ben megvásárolt légitársaságnak szerdán 87 járatot kellett késleltetnie vagy törölnie, miután a légitársaság mintegy 2600 utaskísérője közül nagyjából 300-an jelentettek beteget kedd este - közölte egy, az ügyet ismerő személy.

"A légitársaságnak nem volt ideje reagálni" - mondta a brit lap forrása, hozzátéve, hogy a vezetőség nem tudott kapcsolatba lépni a hiányzó személyzettel, miután a tiltaokzók kikapcsolták mobiltelefonjaikat is.

A tömeges betegszabadságra az Air India személyzetének jobb munkakörülményeket követelő felhívása miatt került sor.

A személyzeti zűrzavar a legújabb csapás a Tata légiközlekedési üzletágának konszolidálására és a veszteséges Air India nyereségessé tételére. A cég nemrég jelentette be, hogy tervezi a Vistara, a Singapore Airlines társtulajdonában lévő prémium légitársaság és az Air India egyesítését, valamint az Air India Express és az AIX Connect, a korábbi AirAsia India egyesítését is. A régi flotta megújítása érdekében új gépeket is vásárolnak.

Címlapkép forrása: Matthieu Rondel/Bloomberg via Getty Images