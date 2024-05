Ráugrottak a kínai elektromos autógyártó részvényeire

A Zeekr részvényei a tőzsdei debütálás napján közel 24%-os emelkedéssel nyitottak. Ez az IPO az amerikai piacon 2021 óta az első jelentős kínai vállalati részvénybevezetés.

A Zeekr kínai elektromos járműgyártó vállalat részvényei jelentős növekedést mutattak a tőzsdei bevezetésük napján, közel 24%-kal haladva meg az eredeti bevezetési árat. Ez az esemény kiemelkedőnek számít a Reuters hírügynökség szerint, tekintettel arra, hogy 2021 óta ez volt az első nagyobb amerikai piaci debütálás egy Kínából származó cég részéről.

A vállalat pozitívan értékelte a tőzsdei bevezetést, amely lehetőséget biztosít számára, hogy megkülönböztethesse magát a kínai elektromos járműgyártók között, akik Európában igyekeznek növelni a piaci részesedésüket.

A részvénybevezetés idején feszült volt a helyzet Kína és az Egyesült Államok között több politikai és gazdasági kérdés miatt is. Ez az esemény egybeesett az amerikai elnök, Joe Biden kormányának terveivel, amelyek a kínai járműimportra vonatkozó vámok emelését irányozzák elő.

Conghui An, a Zeekr vezérigazgatója és a Geely Holding Group elnöke szerint a New York-i tőkepiacok kedveznek az új elektromos járműveknek. A Zeekr globális márka státuszát és képességeit hivatott alátámasztani a New York-i tőzsdei bevezetés.

A Zeekr, amely a Geely prémium márkájaként jött létre 2021-ben, célja kihasználni a prémium modellek iránti növekvő keresletet Kínában. Az alapítása óta közel 200 000 autót szállított le, főleg hazai piacon.

A részvények nyitó ára 26 dollár volt az IPO során meghatározott 21 dollár után.

Címlapkép: 2024. május 10-én Hangzhouban, Zhejiang tartományban egy Zeekr üzlet ajtaján egy matrica látható a „ZK” tőzsdekóddal, ami azt jelenti, hogy a Geely's Zeekr a New York-i tőzsdén szerepel. Forrása: Long Wei/VCG via Getty Images