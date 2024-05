Most érdemes figyelni, nagyot robbanhat ez a befektetés!

Portfolio 2024. május 12. 15:00

Ugyan a nemesfémpiacon az aggodalmak közepette minden az aranyról szólt az elmúlt hónapokban, de az ezüst is erősen teljesített, sőt, még az aranynál is többet emelkedett eddig idén. A további emelkedést pedig támogathatja a megnövekedett ipari kereslet is, ráadásul most a technikai kép is igencsak izgalmasan néz ki az ezüst esetében. Éppen ezért megnéztük, hogy mit mutatnak a grafikonok jelenleg az ezüst esetében.